Sony наконец показала PlayStation 5

Это случилось!

Компания Sony презентовала консоль нового поколения PlayStation 5 в рамках онлайн-мероприятия The Future of Gaming. Консоль получила совершенно новый минималистичный дизайн и две вариации: с дисководом и без него. Цена PlayStation 5 не была озвучена.

Вместе с PlayStation 5 компания Sony презентовала аксессуары для консоли: беспроводные наушники, пульт дистанционного управления и камеры. Их стоимость также не была названа.

На презентации The Future of Gaming компания Sony впервые показала трейлеры множества новых игр для PlayStation 5. Среди новых игр: Horizon: Forbidden West, ремастер Demon’s Souls, Kena: Bridge of Spirits, Gran Turismo 7, Hitman III и другие новинки.

Выход PlayStation 5 состоится в конце года.

