Sony PlayStation 4 взломали. Список игр для игры на «хакнутой» приставке

Есть хиты.

Эксперт в области информационной безопасности Энди Нгуен, широко известный в интернете как theflow0, выполнил успешный взлом PlayStation 4. Специалисту удалось выполнить полноценный взлом игровой консоли и получить права для запуска игр в обход проверки подлинности игр.

Обнаруженный новый способ взлома PlayStation 4 был описан Нгуеном на ресурсе hackerone. Там же опубликован и необходимый для взлома эксплоит.

Полный список игр, которые с большой вероятностью запустятся на PlayStation 4, которая была взломана новым способом, представлен здесь. В списке находятся популярные игры God of War, Marvel’s Spider-Man и другие. Ни одна вышедшая в 2020 году игра не содержится в списке и, вероятнее всего, не сможет быть запущена на взломанной консоли.

Sony заплатила Нгуену за нахождение уязвимости 10 тысяч долларов. В компании поблагодарили взломщика за обнаружение бага и сообщили, что уязвимость была устранена 16 апреля 2020 года с запуском обновления 7.50.

Источник: Hackerone.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)