Презентация Sony PlayStation 5

Вот уж действительно “Play has no limits”.

Японская компания намерена представить консоль 16 сентября в 23:00 по московскому времени. Чего ждут поклонники приставки от предстоящей презентации? В первую очередь, конечно, сколько будет стоит игровая приставка нового поколения и когда Sony планирует релиз.

Характеристики PlayStation 5 уже известны: невероятная скорость загрузки благодаря сверхскоростному накопителю SSD. PlayStation 5 будет иметь оптический привод Ultra HD Blu-ray и должна использовать оптические диски Blu-ray объёмом до 100 ГБ. В дизайне приставки преобладает белый, PlayStation 5 выглядит весьма футуристично. Консоль поступит в продажу в двух версиях — стандартной c дисководом, а также без него — Digital Edition.

Релиз ожидается в конце 2020 года.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, Viber, Дзен, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)