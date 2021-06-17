Sony призналась, что PS4 уже устарела — в Cyberpunk 2077 советуют играть на PS5

Вот как.

Представитель Sony Стивен Тотило (Stephen Totilo) советует геймерам не запускать ролевую игру Cyberpunk 2077 на базовой модели PS4. Из-за этого они могут лишь испортить впечатления от последней игры CD Projekt RED. Вместо этого он предлагает играть на PS4 Pro или вовсе на консоли нового поколения PS5. Таким образом, в Sony буквально признаются, что железо PS4 уже устарело и для современных игр не подходит.

Впрочем, все дело может быть и в недостаточной полировки самой Cyberpunk 2077 — разработчики выпустили бесчисленное количество обновлений и патчей, однако этого оказалось недостаточно, чтобы версия для PlayStation 4 заработала так, как надо.

«Увы, но игроки все-также жалуются на тормоза, играя на базовой PS4. В CD Projekt RED продолжают исправлять игру, избавляясь от багов, а также повышая fps на всех консолях. В данный момент, мы в Sony рекомендуем использовать PS4 Pro или даже PS5».

Cyberpunk 2077 была удалена из цифрового магазина Sony PS Store через неделю после релиза из-за огромного количества программных ошибок. Но 21 июня Sony вернет игру обратно.

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