Sony выпустила изумительные беспроводные наушники — WF-1000XM4 лучше, чем Galaxy Buds Pro и AirPods Pro

Нечто!

Компания Sony представила премиальные TWS-наушники WF-1000XM4. Плюсов множество — шумодав нового поколения, емкая батарея (на полном заряде — свыше 10 часов работы), возможностью беспроводной зарядки и стильный дизайн.

Sony использовала 6-мм драйверы. Эта модель на 10% меньше предыдущей (WF-1000XM3), но размер магнитов, напротив, больше — на 20%. За шумоподавление отвечает отдельный фирменный чип V1. При включенном шумодава время работы равно 8 часам (без — упомянутые выше 10 часов). Вместе с кейсом работа увеличивается до невероятных 16 часов. Авторы обзоров проверили — Sony не врет! Зарядка происходит через кабель USB Type-C или через беспроводную Qi док-станцию.

Что еще? Шумодав умеет глушить звук ветра, музыка автоматически приостанавливается, если вам кто-то позвонил (Speak-to-Chat), треки ставятся на паузу при необходимости (Quick Attention). WF-1000XM4 могут похвастаться поддержкой кодирования звука LDAC, а также работают с цифровыми помощниками — такими, как Google Assistant и Amazon Alexa.

Новинка защищена от брызг и пота в соответствии со стандартом IPX4. Поддерживается протокол Bluetooth 5.2. В России продажи стартуют в середине июля. Цена высокая — 25 990 рублей.

В сети уже есть первые обзоры. Эксперты в восторге. Многие называют эти TWS-наушники лучшими на рынке. Система шумоподавления тут более совершенная, чем у AirPods Pro. А также, чем у Galaxy Buds Pro.

Звучит новинка отменно. Также лучше, чем все современные конкуренты. А еще — очень громко.

Недостатка два — большие размеры и так себе микрофон.

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