Sony Xperia 1 III Pro — будущий суперфлагман от Sony

Топовый девайс.

Японские аналитики пишут, что Sony уже вовсю работает над улучшенной версией Sony Xperia 1 III. Речь идет о суперфлагмане Sony Xperia 1 III Pro. Утверждается, что аппаратной основой новинки станет топовый чип Snapdragon 888 Plus, который, по слухам, представят до конца лета. Кроме того, девайс получит аж 16 ГБ ОЗУ. Ну и, конечно, огромный накопитель, топовую камеру и гигантскую батарею.

Что еще?

Внешне отличить Xperia 1 III Pro и от простого Xperia 1 III будет непросто. Единственное ожидаемое визуальное отличие — новые расцветки корпуса. Поменяют ли камеру? Возможно. Быть может главный датчик (напомним, что у Xperia 1 III тройная основная камера на 13+13+13 Мп). Селфи-камера скорее всего останется той же, 8-мегапиксельной.

Какой будет цена девайса? Заоблачной. У нас Xperia 1 III продают за 100 тысяч. А 1 III Pro наверняка окажется существенно дороже — рассчитывайте на ценник в районе 130 тысяч рублей.

Когда? Думается, что в сентябре или октябре.

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