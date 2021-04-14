Sony Xperia 1 III: топовое железо, изумительная камера — «всего» за 100 тысяч рублей

Крутой камерофон.

Sony провела официальную презентацию своего топового смартфона Xperia 1 III. Цена для российского рынка известна. Смартфон оценили в 100 тысяч рублей. Стоит оно того?

Выясним.

Сначала о самом главном тезисно:

Sony Xperia 1 III является первым на Земле смартфоном с 6,5-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 4K , динамическим диапазоном и частотой обновления 120 Гц. Защиту панели обеспечивает Gorilla Glass Victus. Это также самый первый смартфон на планете с уникальным телевиком с вариообъективом (используется технология двойного фотодиода Dual-PD). Поддержка технологии Xperia Adaptive Charging . Срок службы батареи увеличен до 3 лет. Используется оптика Zeiss с уникальным покрытием Zeiss T.

Аппаратной основой новинки стал топовый чипсет Snapdragon 888. Объем ОЗУ равен 12 ГБ, флэш-памяти — 256 ГБ. Батарея здесь на 4500 мА*ч. Конечно же, есть функция быстрой мощностью 30 Вт. Также не забываем о защите IP65/IP68. Тыльная камера состоит из трех 12-мегапиксельных датчиков. Селфи-камера тут 8-мегапиксельная + ToF-сенсор.

Что еще?

Так называем режим креативщика, в котором OLED-дисплей смартфона показывает очень точно белый и черный цвета. Картинка становится такой же, как на профессиональных мониторах Sony, которые используются при монтаже голливудских блокбастеров.

Поддержка технологии 360 Reality Audio (объемный звук). Причем, как через наушники, так и через динамики. За изумительное качество звука также отвечают и другие фирменные технологии Sony.

Камера гаджета способна отслеживать объекты в режиме Real Time, а вариообъектив умеет менять фокусное расстояние с 70 до 105 мм.

Поддержка функции Photography Pro, как на камерах Alpha. Вы можете в ручном режиме настроить ISO, выдержку, индикатор EV, включить или выключить формат RAW. Оптический зум тут 4,4-кратный.

Фотографировать можно не только с помощью сенсорной кнопки на дисплее, но и специальной клавишей затвора на корпусе.

Специально для геймеров имеется поддержка джойстика DualSense от консоли PS5.

Да, расцветка только одна, стильная черная.

Вывод — своих денег девайс однозначно стоит.

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