Sony Xperia 1 IV: дата выхода, цена, характеристики
Будущий флагман Sony.
Портал Notebookcheck раскрывает подробности о будущем флагмане Sony. Речь идет о Sony Xperia 1 IV. По слухам, девайс представят в мае.
Что о нем известно?
Дата выхода
Май.
Цена
В России, очевидно, будет стоить более 100 тысяч рублей.
Характеристики
- SoC: Snapdragon 8 Gen 1
- Дисплей: ?
- ОЗУ: 12 или 16 ГБ
- Флеш-память: 256 или 512 ГБ
- Тыльная камера: 12+12+12 Мп
- Селфи-камера: подэкранная, характеристики не раскрыты
- Аккумулятор: 5000 мА*ч
- Быстрая зарядка: 45 Вт
- ОС: Android 11
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