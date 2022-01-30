Новости

Sony Xperia 1 IV: дата выхода, цена, характеристики

30 Янв, 2022

Sony Xperia 1 IV: дата выхода, цена, характеристики

Будущий флагман Sony.

Портал Notebookcheck раскрывает подробности о будущем флагмане Sony. Речь идет о Sony Xperia 1 IV. По слухам, девайс представят в мае.

Что о нем известно?

Дата выхода

Май.

Цена

В России, очевидно, будет стоить более 100 тысяч рублей.

Характеристики

  • SoC: Snapdragon 8 Gen 1
  • Дисплей: ?
  • ОЗУ: 12 или 16 ГБ
  • Флеш-память: 256 или 512 ГБ
  • Тыльная камера: 12+12+12 Мп
  • Селфи-камера: подэкранная, характеристики не раскрыты
  • Аккумулятор: 5000 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 45 Вт
  • ОС: Android 11

Полезно знать:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий