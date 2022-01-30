Sony Xperia 1 IV: дата выхода, цена, характеристики

Будущий флагман Sony.

Портал Notebookcheck раскрывает подробности о будущем флагмане Sony. Речь идет о Sony Xperia 1 IV. По слухам, девайс представят в мае.

Что о нем известно?

Дата выхода

Май.

Цена

В России, очевидно, будет стоить более 100 тысяч рублей.

Характеристики

SoC: Snapdragon 8 Gen 1

Дисплей: ?

ОЗУ: 12 или 16 ГБ

Флеш-память: 256 или 512 ГБ

Тыльная камера: 12+12+12 Мп

Селфи-камера: подэкранная, характеристики не раскрыты

Аккумулятор: 5000 мА*ч

Быстрая зарядка: 45 Вт

ОС: Android 11

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