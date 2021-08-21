Sony Xperia 10 III Lite — характеристики, цена, дата выхода

Классный японец.

Компания Sony неожиданно для всех представила Lite-версию своего смартфона Xperia 10 III. Пока что устройство заявлено только для рынка Японии, но, если повезет, возможно, когда-нибудь его завезут и к нам.

Какой он?

Характеристики

Дисплей: 6-дюймовый OLED, 1080p (Full HD+).

SoC: Snapdragon 690.

ОЗУ: 6 ГБ.

Накопитель: 64 ГБ.

Аккумулятор: 4500 мА*ч.

Камера: 12+8+8 Мп (главная+телевик+ширик).

Селфи-камера: 8 Мп.

Зарядка: 30 Вт.

Защита: IP68.

Остальное: 3,5-мм джек.

Цена

425 долларов. У нас (если появится)? Примерно 30-35 тысяч рублей.

Дата выхода

В Японии уже. Когда в РФ и остальном мире? Пока неизвестно.

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