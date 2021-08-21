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Sony Xperia 10 III Lite — характеристики, цена, дата выхода

21 Авг, 2021

Sony Xperia 10 III Lite — характеристики, цена, дата выхода

Классный японец.

Компания Sony неожиданно для всех представила Lite-версию своего смартфона Xperia 10 III. Пока что устройство заявлено только для рынка Японии, но, если повезет, возможно, когда-нибудь его завезут и к нам.

Какой он?

Характеристики

  • Дисплей: 6-дюймовый OLED, 1080p (Full HD+).
  • SoC: Snapdragon 690.
  • ОЗУ: 6 ГБ.
  • Накопитель: 64 ГБ.
  • Аккумулятор: 4500 мА*ч.
  • Камера: 12+8+8 Мп (главная+телевик+ширик).
  • Селфи-камера: 8 Мп.
  • Зарядка: 30 Вт.
  • Защита: IP68.
  • Остальное: 3,5-мм джек.

Цена

425 долларов. У нас (если появится)? Примерно 30-35 тысяч рублей.

Дата выхода

В Японии уже. Когда в РФ и остальном мире? Пока неизвестно.

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