Sony Xperia 5 Mark 4 — цена, дата выхода, характеристики

Компактный флагман.

Информация о смартфоне появилась в популярном в Китае сервисе коротких сообщений Weibo (местный аналог твиттера). Sony Xperia 5 Mark 4 должен стать премиальным компактным флагманом, который окажется своего рода идеологическим наследником Sony Xperia Compact.

Каким будет смартфон?

Характеристики

SoC: флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Экран: 6,1 дюйма, защита Gorilla Glass Victus последнего поколения. Разрешение и частота обновления не раскрываются

Тыльная камера: 12+12+12 Мп

Селфи-камера: также 12 Мп

ОЗУ: до 12 ГБ

Флеш-память: до 512 ГБ

Аккумулятор: больше 4500 мА*ч

Быстрая зарядка: 45 Вт

Что еще: заднюю часть корпуса также защитят стеклом Gorilla Glass Victus

Дата выхода

Лето или осень.

Цена

Очевидно, будет высокое, не менее $800.

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