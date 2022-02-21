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Sony Xperia 5 Mark 4 — цена, дата выхода, характеристики

21 Фев, 2022

Sony Xperia 5 Mark 4 — цена, дата выхода, характеристики

Компактный флагман.

Информация о смартфоне появилась в популярном в Китае сервисе коротких сообщений Weibo (местный аналог твиттера). Sony Xperia 5 Mark 4 должен стать премиальным компактным флагманом, который окажется своего рода идеологическим наследником Sony Xperia Compact.

Каким будет смартфон?

Характеристики

  • SoC: флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus
  • Экран: 6,1 дюйма, защита Gorilla Glass Victus последнего поколения. Разрешение и частота обновления не раскрываются
  • Тыльная камера: 12+12+12 Мп
  • Селфи-камера: также 12 Мп
  • ОЗУ: до 12 ГБ
  • Флеш-память: до 512 ГБ
  • Аккумулятор: больше 4500 мА*ч
  • Быстрая зарядка: 45 Вт
  • Что еще: заднюю часть корпуса также защитят стеклом Gorilla Glass Victus

Дата выхода

Лето или осень.

Цена

Очевидно, будет высокое, не менее $800.

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