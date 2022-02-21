Sony Xperia 5 Mark 4 — цена, дата выхода, характеристики
Компактный флагман.
Информация о смартфоне появилась в популярном в Китае сервисе коротких сообщений Weibo (местный аналог твиттера). Sony Xperia 5 Mark 4 должен стать премиальным компактным флагманом, который окажется своего рода идеологическим наследником Sony Xperia Compact.
Каким будет смартфон?
Характеристики
- SoC: флагманский чип Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus
- Экран: 6,1 дюйма, защита Gorilla Glass Victus последнего поколения. Разрешение и частота обновления не раскрываются
- Тыльная камера: 12+12+12 Мп
- Селфи-камера: также 12 Мп
- ОЗУ: до 12 ГБ
- Флеш-память: до 512 ГБ
- Аккумулятор: больше 4500 мА*ч
- Быстрая зарядка: 45 Вт
- Что еще: заднюю часть корпуса также защитят стеклом Gorilla Glass Victus
Дата выхода
Лето или осень.
Цена
Очевидно, будет высокое, не менее $800.
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