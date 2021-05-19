Новости

Sony Xperia Ace 2 — компактный смартфон за 14 000 рублей

19 Май, 2021

Sony Xperia Ace 2 — компактный смартфон за 14 000 рублей

Весьма интересное предложение.

Компания Sony сегодня официально представила в Японии свой новый смартфон. Речь идет о модели под названием Sony Xperia Ace 2. Новинка получила компактный корпус с 5,5-дюймовым дисплеем и ценник на уровне 200 долларов. В переводе на рубли это порядка 14 000 рублей.

Заманчиво, да?

Какие характеристики у Xperia Ace 2? Как и полагается бюджетному смартфону, не шибко продвинутые:

  • Экран: 5,5 дюймов, IPS, HD+, защита Gorilla Glass 6.
  • SoC: Helio P35 от MediaTek.
  • ОЗУ: 4 ГБ.
  • Накопитель: 64 ГБ.
  • Батарея: 4500 мА*ч.
  • Камера сзади: 13+2 Мп.
  • Селфи-камера: 8 Мп.
  • Цвета: синий, черный или белый.
  • ОС: Android 11.
  • Размеры: 140 х 69 х 8,9 мм.
  • Вес — 159 граммов.
  • Остальное: 3,5-мм разъем для наушников, защита IP68, сканер отпечатков пальцев в кнопке вкл/выкл, поддержка карт microSD.

Когда начнутся продажи? В Японии 28 мая. А у нас? Пока неизвестно. Увы. Но очевидно, что с ценником до 15 000 рублей это будет настоящий хит продаж. Sony у нас любят. Тем более, что этот Сони еще так похож на столь любимый нами iPhone 4.

Читаем еще:

Поделиться ссылкой


Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.


Оцените статью: 1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)
Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий