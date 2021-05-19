Sony Xperia Ace 2 — компактный смартфон за 14 000 рублей

Весьма интересное предложение.

Компания Sony сегодня официально представила в Японии свой новый смартфон. Речь идет о модели под названием Sony Xperia Ace 2. Новинка получила компактный корпус с 5,5-дюймовым дисплеем и ценник на уровне 200 долларов. В переводе на рубли это порядка 14 000 рублей.

Заманчиво, да?

Какие характеристики у Xperia Ace 2? Как и полагается бюджетному смартфону, не шибко продвинутые:

Экран: 5,5 дюймов , IPS, HD+, защита Gorilla Glass 6.

, IPS, HD+, защита Gorilla Glass 6. SoC: Helio P35 от MediaTek.

от MediaTek. ОЗУ: 4 ГБ.

Накопитель: 64 ГБ.

Батарея: 4500 мА*ч .

. Камера сзади: 13+2 Мп.

Селфи-камера: 8 Мп.

Цвета: синий, черный или белый.

ОС: Android 11.

Размеры: 140 х 69 х 8,9 мм.

Вес — 159 граммов.

Остальное: 3,5-мм разъем для наушников, защита IP68, сканер отпечатков пальцев в кнопке вкл/выкл, поддержка карт microSD.

Когда начнутся продажи? В Японии 28 мая. А у нас? Пока неизвестно. Увы. Но очевидно, что с ценником до 15 000 рублей это будет настоящий хит продаж. Sony у нас любят. Тем более, что этот Сони еще так похож на столь любимый нами iPhone 4.

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