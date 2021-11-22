Sony Xperia PRO-I уже в России — суперкамерофон за 135 000 рублей

Уже можно заказать.

Невероятный камерофон Sony Xperia Pro-I привезли в РФ. Прямо сейчас можно сделать предзаказ. Цена на нашем рынке равна 135 тысячам рублей. Тем, кто оформит заказ до 16 декабря, положен приз в виде чехла. Отдельно за такой просят стоит 6200 рублей.

Напомним, что на глобальном рынке за Xperia Pro-I просят $1799.

Устройство получило потрясающую тыльную камеру с оптикой Zeiss. Используется три 12-мегапиксельных сенсора и один 3D ToF сенсор. Это первый в истории смартфон с дюймовым сенсором и системой фокусировки, как у профессиональных фотоаппаратов.

Селфи-камера попроще, 8-мегапиксельнвя.

У девайса продвинутый 120-герцовый 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 3840 на 1644 пикселя.

Работает аппарат на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 (странно, что не 888+), оснащается 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ. Батарея на 4500 мА*ч поддерживает 30-ваттную быструю зарядку.

Есть защита IP68 и модуль NFC для бесконтактных платежей.

Что почитать еще?

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)