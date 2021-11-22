Sony Xperia PRO-I уже в России — суперкамерофон за 135 000 рублей
Уже можно заказать.
Невероятный камерофон Sony Xperia Pro-I привезли в РФ. Прямо сейчас можно сделать предзаказ. Цена на нашем рынке равна 135 тысячам рублей. Тем, кто оформит заказ до 16 декабря, положен приз в виде чехла. Отдельно за такой просят стоит 6200 рублей.
Напомним, что на глобальном рынке за Xperia Pro-I просят $1799.
Устройство получило потрясающую тыльную камеру с оптикой Zeiss. Используется три 12-мегапиксельных сенсора и один 3D ToF сенсор. Это первый в истории смартфон с дюймовым сенсором и системой фокусировки, как у профессиональных фотоаппаратов.
Селфи-камера попроще, 8-мегапиксельнвя.
У девайса продвинутый 120-герцовый 6,5-дюймовый OLED-экран с разрешением 3840 на 1644 пикселя.
Работает аппарат на чипсете Qualcomm Snapdragon 888 (странно, что не 888+), оснащается 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ. Батарея на 4500 мА*ч поддерживает 30-ваттную быструю зарядку.
Есть защита IP68 и модуль NFC для бесконтактных платежей.
Что почитать еще?
- Камера iPhone 13 Pro против камеры Sony Xperia PRO-I — у кого круче
- Sony Xperia 10 III Lite — характеристики, цена, дата выхода
- Sony Xperia 1 III Pro — суперфлагман от Sony
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.