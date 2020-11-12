Состоялся официальный релиз macOS 11 Big Sur

И новая ОС прекрасна.



Спустя пять месяцев активного бета-теста macOS 11 Big Sur стала доступна для широкой публики. Big Sur является новым качественным шагом вперед для всех владельцев Mac. К числу нововведений можно отнести переработанный интерфейс, поддержку виджетов, обновленный центр управления и многое другое.

macOS 11 Big Sur уже доступна в виде бесплатного обновления для всех пользователей Mac. Доступ к новому обновлению можно получить через Mac App Store. Правда, некоторые пользователи жалуются на то, что им приходится обновлять страницу с ОС несколько раз. Если вы столкнулись с такой же проблемой, стоит перезагрузить приложение App Store и попробовать еще раз.

В первую очередь в глаза бросается переработанный интерфейс macOS 11 Big Sur. В системных приложениях появились новые значки, изменилось положение строки меню, она стала более прозрачной. Также были добавлены новые системные звуки и символы.

Разработчики полностью переработали приложение «Сообщения», ускорили загрузку страниц в Safari в полтора раза. Список изменений огромный, и лучше ознакомиться с ним на официальном сайте или в нашей теме macOS 11 Big Sure – стоит ли обновляться.

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