Сотовая связь в России сейчас самая доступная за 5 лет — тарифы упали на 15%

Так дешево не было с 2017-го года.

Агентство ContentReview сообщает, что по итогам 2 половины минувшего года мобильная в РФ стала наиболее дешевой с 2017 года.

Операторы снизили цены на базовые тарифы на 15%.

Если в первой половине 2017 года самый простой тариф обходился в 325 рублей в месяц, то во второй — менее 280 рублей. Так дешево не было почти 5 лет!

Как операторам удалось прийти к таким значениям? С помощью новых тарифных линеек без безлимита. Безлимитные тарифы с безграничным интернет-трафиком перешли в разряд самых дорогих.

Полезно знать:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)