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Сотовая связь в России сейчас самая доступная за 5 лет — тарифы упали на 15%

10 Янв, 2022

Сотовая связь в России сейчас самая доступная за 5 лет — тарифы упали на 15%

Так дешево не было с 2017-го года.

Агентство ContentReview сообщает, что по итогам 2 половины минувшего года мобильная в РФ стала наиболее дешевой с 2017 года.

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Операторы снизили цены на базовые тарифы на 15%.

Если в первой половине 2017 года самый простой тариф обходился в 325 рублей в месяц, то во второй — менее 280 рублей. Так дешево не было почти 5 лет!

Как операторам удалось прийти к таким значениям? С помощью новых тарифных линеек без безлимита. Безлимитные тарифы с безграничным интернет-трафиком перешли в разряд самых дорогих.

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