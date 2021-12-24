Сотрудники Apple готовят рождественскую забастовку и призывают не покупать iPhone
Все из-за условий труда.
Сотрудники Apple планируют провести забастовку и призывают людей не покупать продукцию американской компании. Все из-за того, что их не устраивают условия труда.
В совместном заявлении работников сказано, что им необходимы оплачиваемые больничные, помощь психологов и уважение на рабочих местах. Также сообщается, что некоторые сталкиваются с дискриминацией по гендерному или расовому признакам на работе.
Calling all Apple workers and patrons!
Tomorrow, December 24th, 2021, Apple workers are staging a walkout/callout to demand better working conditions.
Strike funds are available for participants: https://t.co/xYESzWc196.
Don't cross the picket line.#AppleWalkout 🖤✊ pic.twitter.com/U9OexqTLv9
— Apple Together (@AppleLaborers) December 23, 2021
Пока эти требования не будут выполнены обиженные сотрудники не станут покупать продукцию Apple и призывают всех остальных последовать их примеру.
Согласны с ними?
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