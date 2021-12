Сотрудники Apple готовят рождественскую забастовку и призывают не покупать iPhone

Все из-за условий труда.

Сотрудники Apple планируют провести забастовку и призывают людей не покупать продукцию американской компании. Все из-за того, что их не устраивают условия труда.

В совместном заявлении работников сказано, что им необходимы оплачиваемые больничные, помощь психологов и уважение на рабочих местах. Также сообщается, что некоторые сталкиваются с дискриминацией по гендерному или расовому признакам на работе.

Calling all Apple workers and patrons!

Tomorrow, December 24th, 2021, Apple workers are staging a walkout/callout to demand better working conditions.

Strike funds are available for participants: https://t.co/xYESzWc196.

Don't cross the picket line.#AppleWalkout 🖤✊ pic.twitter.com/U9OexqTLv9

— Apple Together (@AppleLaborers) December 23, 2021