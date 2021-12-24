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Сотрудники Apple готовят рождественскую забастовку и призывают не покупать iPhone

24 Дек, 2021

Сотрудники Apple готовят рождественскую забастовку и призывают не покупать iPhone

Все из-за условий труда.

Сотрудники Apple планируют провести забастовку и призывают людей не покупать продукцию американской компании. Все из-за того, что их не устраивают условия труда.

В совместном заявлении работников сказано, что им необходимы оплачиваемые больничные, помощь психологов и уважение на рабочих местах. Также сообщается, что некоторые сталкиваются с дискриминацией по гендерному или расовому признакам на работе.

Пока эти требования не будут выполнены обиженные сотрудники не станут покупать продукцию Apple и призывают всех остальных последовать их примеру.

Согласны с ними?

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