Сотрудники iFixit утверждают, что MacBook с M1 не намного производительнее предыдущих моделей

Преувеличивают ли Apple?

После того, как Apple представили новые Mac и MacBook на базе нового чипсета M1, аналитики были в восторге от новых устройств. Но так ли все хорошо на самом деле?

Сотрудники iFixit не поленились изучить под микроскопом новые MacBook Air и MacBook Pro, и пришли не к самым радужным выводам. Специалисты уверены, что на самом деле прирост производительности не такой высокий, как об этом говорят в Apple.

“13-дюймовый MacBook Pro почти идентичен более старой модели на базе Intel, в то время как самое важное изменение в новом MacBook Air – это отсутствие вентилятора. Мы думаем, что все сводится к тому, что M1 требует меньшего охлаждения под высокими нагрузками.”

We popped open the newest M1-powered MacBooks—Air, and Pro—and they’ve rewarded our curiosity in the most unintuitive way possible: https://t.co/p5H1RDGkYB pic.twitter.com/20QIFHGQql

— iFixit (@iFixit) November 19, 2020