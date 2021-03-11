Современный iPhone 4 — таким бы он был в 2022 году

Мечта, а не смартфон.

Все мы любим Айфон 4. Как по мне, так это по-прежнему эталон с точки зрения дизайна. Самый стильный, удобный, ничего лишнего. Представим на секунду (или минуту), что Apple поддалась всеобщей моде на ностальгию и решила выпустить ремейк iPhone 4. Не сегодня. А в 2022 году.

Каким бы он был?

Художник Джермэйн Смит (Jermaine Smit) с ресурса Let’s Go Digital продемонстрировал, что вышло бы из этой затеи. На мой личный взгляд, очень удачной. Гаджет сохранил стиль четверки, но стал несколько толще. Экран новой версии почти безрамочный, кнопки Home нет, челка тоже отсутствует.

Напомню, что iPhone 4 с 3,5-дюймовым дисплеем был выпущен в 2010 году. Он базировался на чипе A14, оснащался 512 МБ ОЗУ, накопителем на 8, 16 или 32 ГБ.



Источник: Let’s Go Digital

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