Создан умный рюкзак со встроенным ИИ и голосовым управлением

Для слабовидящих.

Сколько в мире людей с ослабленным зрением? По статистике Всемирной организации здравоохранения – 285 миллионов. Им трудно ориентироваться в пространстве.

К счастью, прогресс не стоит на месте. Для пользователей, которых подвели глаза, разработан необычный рюкзак.

В новинке скрыт вычислительный модуль – портативный ПК. Он соединен с камерой в специальном жилете. Оба аксессуара требуется надеть (вместе с поясной сумкой с аккумулятором).

После этого система помогает передвигаться в городе. Рюкзак предупреждает владельца о приближающихся пешеходах, висячих препятствиях, дорожных знаках и перепадах высот.



Изделие не даст споткнуться о бордюр или пропустить нужный подъезд. Взаимодействие с чудом техники обеспечивает голосовой помощник.

Гарантируется 8 часов автономной работы. За распознавание различных объектов отвечает камера Luxonis OAK-D с искусственным интеллектом. Плюс технологии Intel Movidius VPU и Intel Distribution of OpenVINO.

Что здорово – человек в подобной экипировке не выглядит странно. Жилеты и рюкзаки носят многие.

Источник: Intel Newsroom

Читайте также:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Поставьте оценку: (5,00 из 5, оценили: 1)

из 5, оценили: