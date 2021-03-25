Создан умный рюкзак со встроенным ИИ и голосовым управлением
Для слабовидящих.
Сколько в мире людей с ослабленным зрением? По статистике Всемирной организации здравоохранения – 285 миллионов. Им трудно ориентироваться в пространстве.
К счастью, прогресс не стоит на месте. Для пользователей, которых подвели глаза, разработан необычный рюкзак.
В новинке скрыт вычислительный модуль – портативный ПК. Он соединен с камерой в специальном жилете. Оба аксессуара требуется надеть (вместе с поясной сумкой с аккумулятором).
После этого система помогает передвигаться в городе. Рюкзак предупреждает владельца о приближающихся пешеходах, висячих препятствиях, дорожных знаках и перепадах высот.
Изделие не даст споткнуться о бордюр или пропустить нужный подъезд. Взаимодействие с чудом техники обеспечивает голосовой помощник.
Гарантируется 8 часов автономной работы. За распознавание различных объектов отвечает камера Luxonis OAK-D с искусственным интеллектом. Плюс технологии Intel Movidius VPU и Intel Distribution of OpenVINO.
Что здорово – человек в подобной экипировке не выглядит странно. Жилеты и рюкзаки носят многие.
Источник: Intel Newsroom
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