Создана съедобная вакцина от коронавируса – со вкусом ряженки

Сделано в России.

Не все любят уколы. Некоторых это заставляет медлить с вакцинацией от COVID-19. Но скоро процедура станет легче.

Сообщается об уникальной разработке российского Института экспериментальной медицины. Ученые ИЭМ придумали съедобную вакцину.

Люди – существа брезгливые. Что попало в рот не кладут. Поэтому лекарство на вкус напоминает ряженку. Настоящий подарок для поклонников кисломолочных напитков.

Вакцина ИЭМ гарантирует выработку организмом иммунного ответа. Не менее мощного, чем при уколе.

Впрочем, есть нюансы. Выхода новинки придется подождать. До конца года она будет проходить доклинические испытания.

Тесты на животных обнадеживают. У крыс, мышей и кроликов нет побочных эффектов.

Источник: ria.ru

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