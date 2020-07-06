Спасибо, iOS 14! iPhone научился предупреждать об «утекших» паролях

Полезная функция.



Apple реализовала в iOS 14 функцию, следящую за тем, чтобы владельцы iPhone не использовали скомпрометированные пароли, находящиеся в открытом доступе. iOS 14 способна предупреждать пользователей в случаях, если используемые ими пароли для веб-сайтов и интернет-сервисов находятся в базах данных паролей, попавших в интернет в результате утечек или крупных взломов.

iOS 14 предупреждает пользователей о том, что используемые ими пароли могут быть небезопасны для использования. Система оповещает о том, что использование подобных паролей может быть опасно. При этом, iOS 14 не требует их изменения в обязательном порядке, в том числе если пароли используются в сервисах Apple.

Также в iOS 14 появились другие предупреждения, связанные с паролями. Система оповещает пользователей, если используемые ими пароли легко угадать, они используются большим числом других владельцев iPhone или в паролях обнаружены простые для взлома последовательности символов, например, «123».

В настоящее время iOS 14 находится на стадии бета-тестировании. Финальная версия операционной системы будет выпущена осенью.

Источник: 9to5Mac.

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