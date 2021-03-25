Спешите! Суперцены на смартфоны Infinix

Огромные скидки.

С 29 марта по 2 апреля смартфоны Infinix можно будет приобрести на AliExpress с огромными скидками. Аттракцион невиданной щедрости проводится в честь 11-летия нашего любимого Алика.

Если задумываетесь о приобретение нового мобильника, то советуем обратить внимание.

Скидки действуют на следующие модели.

Девайс оснащен невероятной двойной фронтальной камерой с датчиками на 48 МП. Идеальный селфифон. Основная камера также не ударит в грязь лицом. Гаджет умеет записывать видео в 4K, оснащен крутым шириком. А еще тут батарея на 4500 мА*ч с 33-ваттной скоростной зарядкой. Базируется устройство на чипсете Helio G90T от MediaTek. Объем ОЗУ равен 8 ГБ. Внутри находится 128 ГБ флэш-памяти. А еще тут жидкостное охлаждение.

Огромный смартфон с 6,95-дюймовым дисплеем. Одна из интересных фишек этой модели – особо покрытие, которое отталкивает жир. Следы от пальцев почти не появляются. А если и появляются, то удаляется элементарно просто. А еще Note 8 может похвастаться меняющей цвет задней крышкой корпуса. В зависимости от того, с какого ракурса вы смотрите на смартфон, он может быть голубым, розовым или перламутровым.

Смартфон может похвастаться великолепной фронтальной камерой с функцией бьютификации. А еще он умеет ретушировать в 3D. Причем, учитывая оттенки лиц и прочее, прочее. AI в помощь! Кроме того, новинка получила и аналог Face ID, и дактилоскопический сканер.

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