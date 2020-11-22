Список iPhone, которые обновят до iOS 15
iPhone 6s и iPhone SE всё.
Израильский портал The Verifier, который уже на протяжении нескольких лет делится точными прогнозами по поводу iOS, назвал айфоны, которые обновятся до iOS 15. Именно они ранее предсказали отсутствие обновления до iOS 13 для Айфон 6 и Айфон 5s.
К сожалению, обладатели iPhone 6s и iPhone SE в пролете. iOS 14 для этих устройств станет последней.
Какие iPhone получат iOS 15
Вот эти:
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- Айфон 11
- Айфон 11 Про
- Айфон 11 Про Макс
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone X
- Айфон 8
- Айфон 8 Плюс
- Айфон 7
- Айфон 7 Плюс
- Айфон SE (2020)
- iPod Touch 7
Источник: TheVerifier
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