Список iPhone, которые обновят до iOS 15

iPhone 6s и iPhone SE всё.

Израильский портал The Verifier, который уже на протяжении нескольких лет делится точными прогнозами по поводу iOS, назвал айфоны, которые обновятся до iOS 15. Именно они ранее предсказали отсутствие обновления до iOS 13 для Айфон 6 и Айфон 5s.

К сожалению, обладатели iPhone 6s и iPhone SE в пролете. iOS 14 для этих устройств станет последней.

Какие iPhone получат iOS 15

Вот эти:

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

Айфон 11

Айфон 11 Про

Айфон 11 Про Макс

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

Айфон 8

Айфон 8 Плюс

Айфон 7

Айфон 7 Плюс

Айфон SE (2020)

iPod Touch 7

Источник: TheVerifier

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