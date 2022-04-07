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Список российских приложений на замену зарубежным — некоторые отечественные даже лучше

7 Апр, 2022

Список российских приложений на замену зарубежным — некоторые отечественные даже лучше

Список обновлен.

Минпромторг обновил список российского ПО, которое следует использовать тем же гос. органам вместо зарубежных. И некоторые наши приложения будут покруче западных. Рассказываем, что и на что советуют нам заменить на наших ПК и смартфонах.

Телеграм

По категориям (слева импортное ПО, справа — отечественное).

Социальные сети и мессенджеры

  • Twitter, Snapchat, TikTok, Slack и сами знаете что -> VK, OK, ЯRUS, ТaмТaм, Телеграм, Мой Миp, ICQ, Yappy, TenChat, Frisbee.

ПО для видеоконференций

  • Zoоm, Zеllo, Wеbex, Discоrd, Skypе, Microsoft Teams -> Сферум, звонки по видео Mail.Ru, звонки по видео VK, Яндекс.Телемост и так далее.

Антивирусы

  • Nоrton, Avаst, McAfee -> Касперски, Dr. Web.

Редакторы документов, таблицы и прочее

  • Google’вские Docs, Таблицы и Презентации, а еще знакомые всем Ворд, Эксель, ПауэрПоинт, Keynote от купертиновцев -> Мой Офис, Р7-Офис, Яндекс 360.

Почта

  • Gmail, Яху, Аутлук, Хотмейл -> Почта Мэйла.Ру (нынешняя VK), Почта Яндекса, Мой Офис Почта.

Онлайн-переводчики

  • Google Translate, Chrome, Bing -> Яндекс.Переводчик, PROMT.

Браузеры

  • Chrome, Opera, FireFox, Safari -> Яндекс.Браузер, Atom.

Аналитика

  • Аналитика Гугла, Clicky.com, Матомо, Чартбит -> Яндекс.Метрика, CoMagic, Roistat, Спутник/Аналитика.

Образование

  • Storytel, Pearson, Coursera -> Контур, 1С Образoвания, Инжинириум и прочие.

Карты

  • Google Maps, Apple Maps, HERE -> Яндекс.Карты, 2ГИС, ГИП Горизонт, Карты Mail.Ru.

Для поиска сотрудников

  • Hays -> Профи, HeadHunter, Работу.Ру, YouDo, Работа в России, Федеральный портал управленческих кадров.

Площадки для продаж товаров

  • eBay, Amazon -> Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМаркет, СберМегаМаркет.

Сервисы для бронирования жилья

  • Booking, AirBnb, Hotels -> ЦИАН, Островок, TuTu, Яндекс.Путешествия, TVIL, Ozon Travel, Команировка.ру.

Такси

  • UBER, Gett -> Максим, Яндекс.Такси, Везет, Автолига.

Сервисы для заказа билетов на самолет

  • Skyscanner, Momondo -> OneTwoTrip, Aviasales, Tutu, Ozon Travel, Яндекс.Путешествия.

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