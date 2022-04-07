Список российских приложений на замену зарубежным — некоторые отечественные даже лучше
Список обновлен.
Минпромторг обновил список российского ПО, которое следует использовать тем же гос. органам вместо зарубежных. И некоторые наши приложения будут покруче западных. Рассказываем, что и на что советуют нам заменить на наших ПК и смартфонах.
По категориям (слева импортное ПО, справа — отечественное).
Социальные сети и мессенджеры
- Twitter, Snapchat, TikTok, Slack и сами знаете что -> VK, OK, ЯRUS, ТaмТaм, Телеграм, Мой Миp, ICQ, Yappy, TenChat, Frisbee.
ПО для видеоконференций
- Zoоm, Zеllo, Wеbex, Discоrd, Skypе, Microsoft Teams -> Сферум, звонки по видео Mail.Ru, звонки по видео VK, Яндекс.Телемост и так далее.
Антивирусы
- Nоrton, Avаst, McAfee -> Касперски, Dr. Web.
Редакторы документов, таблицы и прочее
- Google’вские Docs, Таблицы и Презентации, а еще знакомые всем Ворд, Эксель, ПауэрПоинт, Keynote от купертиновцев -> Мой Офис, Р7-Офис, Яндекс 360.
Почта
- Gmail, Яху, Аутлук, Хотмейл -> Почта Мэйла.Ру (нынешняя VK), Почта Яндекса, Мой Офис Почта.
Онлайн-переводчики
- Google Translate, Chrome, Bing -> Яндекс.Переводчик, PROMT.
Браузеры
- Chrome, Opera, FireFox, Safari -> Яндекс.Браузер, Atom.
Аналитика
- Аналитика Гугла, Clicky.com, Матомо, Чартбит -> Яндекс.Метрика, CoMagic, Roistat, Спутник/Аналитика.
Образование
- Storytel, Pearson, Coursera -> Контур, 1С Образoвания, Инжинириум и прочие.
Карты
- Google Maps, Apple Maps, HERE -> Яндекс.Карты, 2ГИС, ГИП Горизонт, Карты Mail.Ru.
Для поиска сотрудников
- Hays -> Профи, HeadHunter, Работу.Ру, YouDo, Работа в России, Федеральный портал управленческих кадров.
Площадки для продаж товаров
- eBay, Amazon -> Wildberries, Ozon, Яндекс.Маркет, СберМаркет, СберМегаМаркет.
Сервисы для бронирования жилья
- Booking, AirBnb, Hotels -> ЦИАН, Островок, TuTu, Яндекс.Путешествия, TVIL, Ozon Travel, Команировка.ру.
Такси
- UBER, Gett -> Максим, Яндекс.Такси, Везет, Автолига.
Сервисы для заказа билетов на самолет
- Skyscanner, Momondo -> OneTwoTrip, Aviasales, Tutu, Ozon Travel, Яндекс.Путешествия.
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