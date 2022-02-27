Список российский банков, которые не работают с Apple Pay и Google Pay (обновляемо)

Тема будет обновляться.

К сожалению, из-за санкций сервисы Apple pay и Google Pay прекращают работать на территории РФ, если вы используете карту одного из санкционных банков. Мы решили создать обновляемую тему, в которой публикуем список таких банков. Будем надеяться, что слишком большим он не будет. Но, увы, ситуация развивается таким образом, что может быть вообще всё.

Если у вас карта одного из следующих банков, то привязывать к iPhone или Android’фону ее смысла нет. NFC не поможет. Заплатить за товары в магазины вы не сможете. Как быть? Оформить карту в одном из банков, который не попал под санкции.

ВТБ (один из крупнейших банков РФ, к слову) «Открытие» Совкомбанк Новикомбанк Промсвязьбанк Альфа-банк: « Про Альфа-банк я знаю по себе — у меня эта карта была вбита в Apple Pay, перестала работать. Почему? Процессинг (списывание денег) у Apple российских пользователей идет через Европу. По-моему через Дублин » — Алексей. Тинькофф

Важно! Карты Mastercard всех этих банков за границей работать не будут . То же касается и зарубежных интернет-магазинов. Но останется работать в России . И VISA в скором времени, вероятно, также присоединится к санкциям . Так что все это распространится и на ее карты.

про Альфа-банк я знаю по себе – у меня эта карта была вбита в Apple Pay, перестала работать. Почему? Процессинг (списывание денег) у Apple российских пользователей идет через Европу. По-моему через Дублин.

Да, если не хотите менять банк и открывать новую карту, можно просто использовать бесконтактную оплату с помощью физической пластиковой карты. С этим проблем не будет. ЦБ РФ уже эту информацию подтвердил. Не будет и проблем с сохранностью средств.

Но за границей (в странах, присоединившихся к санкциям) не станет работать и «пластик».

Да, на 25.02.2022 с картами Сбербанка проблем нет.

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