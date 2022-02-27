Список российский банков, которые не работают с Apple Pay и Google Pay (обновляемо)
Тема будет обновляться.
К сожалению, из-за санкций сервисы Apple pay и Google Pay прекращают работать на территории РФ, если вы используете карту одного из санкционных банков. Мы решили создать обновляемую тему, в которой публикуем список таких банков. Будем надеяться, что слишком большим он не будет. Но, увы, ситуация развивается таким образом, что может быть вообще всё.
Если у вас карта одного из следующих банков, то привязывать к iPhone или Android’фону ее смысла нет. NFC не поможет. Заплатить за товары в магазины вы не сможете. Как быть? Оформить карту в одном из банков, который не попал под санкции.
- ВТБ (один из крупнейших банков РФ, к слову)
- «Открытие»
- Совкомбанк
- Новикомбанк
- Промсвязьбанк
- Альфа-банк: «Про Альфа-банк я знаю по себе — у меня эта карта была вбита в Apple Pay, перестала работать. Почему? Процессинг (списывание денег) у Apple российских пользователей идет через Европу. По-моему через Дублин» — Алексей.
- Тинькофф
Важно! Карты Mastercard всех этих банков за границей работать не будут. То же касается и зарубежных интернет-магазинов. Но останется работать в России. И VISA в скором времени, вероятно, также присоединится к санкциям. Так что все это распространится и на ее карты.
про Альфа-банк я знаю по себе – у меня эта карта была вбита в Apple Pay, перестала работать. Почему? Процессинг (списывание денег) у Apple российских пользователей идет через Европу. По-моему через Дублин.
Да, если не хотите менять банк и открывать новую карту, можно просто использовать бесконтактную оплату с помощью физической пластиковой карты. С этим проблем не будет. ЦБ РФ уже эту информацию подтвердил. Не будет и проблем с сохранностью средств.
Но за границей (в странах, присоединившихся к санкциям) не станет работать и «пластик».
Да, на 25.02.2022 с картами Сбербанка проблем нет.
Полезно знать:
- Санкции от Apple на запрет продажи Айфонов в России и блокировку App Store не исключены
- Техносанкции со стороны США — айфон пока остается, но проблемы все равно будут
- Санкции со стороны США и ЕС: iPhone превратится в кирпич, Windows перестанет работать?
Поделиться ссылкой
Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.