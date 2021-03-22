Список смартфонов, которые получат Harmony OS первыми
Уже скоро.
Фирменная прошивка от Huawei, Harmony OS, будет представлена совсем скоро. И в сети уже появился список смартфонов, которые получат ее первыми.
Вот они:
- Huawei Mate X2;
- Huawei Mate 40;
- Huawei Mate 40 Pro;
- Huawei Mate 40 Pro+;
- Huawei P40;
- Huawei P40 Pro;
- Huawei P40 Pro+.
Да, всего семь моделей. Позже эта ОС также будет работать на смартфонах с прошивками EMUI 11 и Magic UI 4. А еще позднее — EMUI 10.1 и Magic UI 3.1.
Huawei планирует до конца года обновить до Harmony OS около 300 000 000 своих смартфонов. Кроме того, Harmony OS ляжет в основу планшетов, смарт-часов, различной кухонной техники и даже автомобильных систем, созданных китайским техногигантом. В общем, полноценная замена Android’у для КНР.
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