Список смартфонов Xiaomi, которые обновятся до Android 12

А еще Redmi и POCO.

Авторитетный сетевой аналитик, использующий никнейм Xiaomiui, раскрыл, какие смартфоны Xiaomi будут обновлены до Android 12 (с фирменным интерфейсом MIUI 13, конечно).

Также он назвал, какие модели от Redmi и POCO в будущем будут работать на новом Андроид. Ведь, и тот, и другой бренд, как известно, также принадлежат Xiaomi.

По словам инсайдера, список он получил от источника из самой Xiaomi. Так что верить можно.

Всего 19 смартфонов. Список, разумеется, будет расширяться по мере выхода новых гаджетов от этого производителя.

Какие Redmi обновят до Android 12? Пока 25 смартфонов. Вот эти: Redmi 10X 5G, 10X Pro, Note 9S, 9 Pro, 9 Pro Max, Note 5G, Note 9T, Note 9 Pro 5G, Note 10, Note 10S, Note 10T, Note 10 5G, Note 10 Pro, Note, 10 Pro Max, Note 10 Pro 5G, Note 8 2021, K30, K30 5G, K30 5G Racing, K30i 5G, K30 Pro, K30 Zoom, K30 Ultra, K30S Ultra, K40 Gaming.

Какие смартфоны POCO обновят до Android 11? Вот эти: POCO F2 Pro, F3 GT, X2, X3, X3 NFC, X3 Pro, M2, M2 Reloaded, M2 Pro, M3, M3 Pro 5G, C3. Да, 12 покофонов.

List of devices that will receive Android 12

The list describes everything. Please read the notes in the bottom left corner!

This list prepared by xiaomiui. Can share with giving credit.

This list updated on 3 July 2021.

