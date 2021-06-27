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Список устройств Apple, которые небезопасны для людей с кардиостимуляторами

27 Июн, 2021

Список устройств Apple, которые небезопасны для людей с кардиостимуляторами

А также расстояние.

Компания Apple составила список своих гаджетов, которые могут тем или иным способом навредить людям с кардиостимуляторами. Также они могут быть небезопасны для встроенных дефибрилляторов.

Рекомендованное расстояние — 6 дюймов (15,24 см). Если же девайс заряжается беспроводным способом, то расстояние увеличивается до 12 дюймов (30,48 см).

А вот список таких гаджетов. Начнем с наушников:

  • AirPods и кейс для зарядки
  • AirPods и кейс для зарядки с функцией беспроводной зарядки
  • AirPods Pro и кейс для зарядки с функцией беспроводной зарядки
  • AirPods Max и смарт-кейс

Смарт-часы Apple Watch:

  • Apple Watch
  • Apple Watch с магнитными ремешками
  • Apple Watch с аксессуарами на магнитах

HomePod:

  • HomePod
  • HomePod mini

iPad и аксессуары

  • iPad
  • iPad mini
  • iPad Air
  • iPad Pro
  • Смарт-чехлы для iPad
  • Клавиатуры для iPad

iPhone:

  • Все версии iPhone 12
  • Магнитная зарядка MagSafe

Mac:

  • Mac mini
  • Mac Pro
  • MacBook Air
  • MacBook Pro
  • iMac
  • Apple Pro Display XDR

Наушники Beats:

  • Beats Flex
  • Beats X
  • PowerBeats Pro
  • UrBeats3

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