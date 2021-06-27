Список устройств Apple, которые небезопасны для людей с кардиостимуляторами
А также расстояние.
Компания Apple составила список своих гаджетов, которые могут тем или иным способом навредить людям с кардиостимуляторами. Также они могут быть небезопасны для встроенных дефибрилляторов.
Рекомендованное расстояние — 6 дюймов (15,24 см). Если же девайс заряжается беспроводным способом, то расстояние увеличивается до 12 дюймов (30,48 см).
А вот список таких гаджетов. Начнем с наушников:
- AirPods и кейс для зарядки
- AirPods и кейс для зарядки с функцией беспроводной зарядки
- AirPods Pro и кейс для зарядки с функцией беспроводной зарядки
- AirPods Max и смарт-кейс
Смарт-часы Apple Watch:
- Apple Watch
- Apple Watch с магнитными ремешками
- Apple Watch с аксессуарами на магнитах
HomePod:
- HomePod
- HomePod mini
iPad и аксессуары
- iPad
- iPad mini
- iPad Air
- iPad Pro
- Смарт-чехлы для iPad
- Клавиатуры для iPad
iPhone:
- Все версии iPhone 12
- Магнитная зарядка MagSafe
Mac:
- Mac mini
- Mac Pro
- MacBook Air
- MacBook Pro
- iMac
- Apple Pro Display XDR
Наушники Beats:
- Beats Flex
- Beats X
- PowerBeats Pro
- UrBeats3
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