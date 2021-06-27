Список устройств Apple, которые небезопасны для людей с кардиостимуляторами

А также расстояние.

Компания Apple составила список своих гаджетов, которые могут тем или иным способом навредить людям с кардиостимуляторами. Также они могут быть небезопасны для встроенных дефибрилляторов.

Рекомендованное расстояние — 6 дюймов (15,24 см). Если же девайс заряжается беспроводным способом, то расстояние увеличивается до 12 дюймов (30,48 см).

А вот список таких гаджетов. Начнем с наушников:

AirPods и кейс для зарядки

AirPods и кейс для зарядки с функцией беспроводной зарядки

AirPods Pro и кейс для зарядки с функцией беспроводной зарядки

AirPods Max и смарт-кейс

Смарт-часы Apple Watch:

Apple Watch

Apple Watch с магнитными ремешками

Apple Watch с аксессуарами на магнитах

HomePod:

HomePod

HomePod mini

iPad и аксессуары

iPad

iPad mini

iPad Air

iPad Pro

Смарт-чехлы для iPad

Клавиатуры для iPad

iPhone:

Все версии iPhone 12

Магнитная зарядка MagSafe

Mac:

Mac mini

Mac Pro

MacBook Air

MacBook Pro

iMac

Apple Pro Display XDR

Наушники Beats:

Beats Flex

Beats X

PowerBeats Pro

UrBeats3

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