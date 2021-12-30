Способы обхода аккаунта Google (FRP) после сброса

Покажем и расскажем.

Google, как и Apple, заботится о безопасности своей фирменной ОС. Android неплохо защищен. И тут также имеется привязка самого устройства к аккаунту Google. Что делать, если вам нужно обойти аккаунт Google после сброса девайса? Читайте ниже.

Механизм защиты с привязкой к аккаунту, к слову, существует в Android давным-давно, еще со времен Android 5.1. Зачем это? Вот представьте, вы купили новенький смартфон, привязали его к аккаунту Google. Если смартфон украдут, то вор, конечно же, попытается все стереть, чтобы затем продать устройство под видом нового. Но он нарвется на защиту от Google под названием FRP. У него ничего не выйти. Обход аккаунта Google после сброса станет для него (не владельца устройства) невозможным.

Но бывает так, что вы сами забыли данные своего аккаунта или приобрели смартфон с рук и потеряли контакт с продавцом. Что делать? Нужно выполнить сброс аккаунта гугл!

Способы следующие:

1) Обход Блокировки Гугл Через PassFab Android Unlocker

Самый простой и удобный способ, как обойти подтверждение аккаунта гугл после сброса самсунг, воспользоваться PassFab Android Unlocker. Также этот способ подойдет и для Google Pixel.

Что надо сделать?

1) Скачиваем PassFab Android Unlocker, самый простой и удобный инструментарий для обхода блокировки Android. Он умеет обходить FSR Lock даже в том случае, если вы забыли данные аккаунта Google. Также ПО даст возможность получить доступ к Android’фону, который заблокирован с помощью пароля или ПИНа. Да и отпечаток пальца, если что, не помеха.

2) Запускаем программу. Нажимаем на «Удалить блокировку аккаунта Google» (FRP).

3) Подсоединяем смартфон к ПК с помощью провода.

4) Нажимаем на Отправить сообщение (нижний правый гол).

5) Увидите сообщение на своем девайсе.

6) Входим в режим восстановления на смартфоне.

7) Далее ставится графический ключ для разблокировки дисплея. После перезагружаем девайс. Все. Учетная запись удалена со смартфона.

Можете пользоваться и наслаждаться. Да, рекомендуем посмотреть видео, там все наглядно показано.

А какие еще способы есть?

2) Обход гугл аккаунта в настройках на смартфоне

Обход гугл аккаунта в настройках возможен? Да! Ну, если знаете данные учетки. Что делаем в этом случае?

Идем в Настройки; Теперь переходим в свою учетную запись (Пользователи, может называться как-то иначе); Выбираем тип учетки; Нажимаем на ту учетную запись, к которой привязан e-mail. Нажимаем Удалить; Подтверждаем учетку, удаляем.

3) Обход FRP через сеть

Как обойти подтверждение аккаунта гугл после сброса самсунг? Например, через интернет. Что требуется сделать?

Заходим в учетную запись Google в браузере. Где она? А вот по этой ссылке: myaccount.google.com; Вводим данные от той учетной записи, которая используется на вашем смартфоне; Идем в раздел Безопасность, далее в Устройства и Уведомления; Видите нужное устройство? Нажимайте на него, чтобы открыть FRP Lock; Выбрали? Теперь кликайте на Удалить. Подтверждаете, ждете.

Всё!

Как видим, способы обхода аккаунта google (frp) после сброса есть. Одни требуют знания данных учетной записи Google, другие, напротив, не требуют. У вас Samsung? Тогда ПО PassFab поможет! В тексте описаны способы обхода аккаунта google (frp) после сброса samsung

Часто задаваемые вопросы?

Что делать, если забыл данные учетной записи и не удается обойти защиты Google? Читать наш материал: Способы обхода аккаунта google (frp) после сброса. Какой способ обхода FRP самый удобный? ПО PassFab Android Unlocker. Есть ли способы обхода аккаунта Google без использования стороннего ПО? Конечно! Читайте наш материал выше. Узнаете.

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