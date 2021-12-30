Способы обхода аккаунта Google (FRP) после сброса
Покажем и расскажем.
Google, как и Apple, заботится о безопасности своей фирменной ОС. Android неплохо защищен. И тут также имеется привязка самого устройства к аккаунту Google. Что делать, если вам нужно обойти аккаунт Google после сброса девайса? Читайте ниже.
Механизм защиты с привязкой к аккаунту, к слову, существует в Android давным-давно, еще со времен Android 5.1. Зачем это? Вот представьте, вы купили новенький смартфон, привязали его к аккаунту Google. Если смартфон украдут, то вор, конечно же, попытается все стереть, чтобы затем продать устройство под видом нового. Но он нарвется на защиту от Google под названием FRP. У него ничего не выйти. Обход аккаунта Google после сброса станет для него (не владельца устройства) невозможным.
Но бывает так, что вы сами забыли данные своего аккаунта или приобрели смартфон с рук и потеряли контакт с продавцом. Что делать? Нужно выполнить сброс аккаунта гугл!
Способы следующие:
1) Обход Блокировки Гугл Через PassFab Android Unlocker
Самый простой и удобный способ, как обойти подтверждение аккаунта гугл после сброса самсунг, воспользоваться PassFab Android Unlocker. Также этот способ подойдет и для Google Pixel.
Что надо сделать?
1) Скачиваем PassFab Android Unlocker, самый простой и удобный инструментарий для обхода блокировки Android. Он умеет обходить FSR Lock даже в том случае, если вы забыли данные аккаунта Google. Также ПО даст возможность получить доступ к Android’фону, который заблокирован с помощью пароля или ПИНа. Да и отпечаток пальца, если что, не помеха.
2) Запускаем программу. Нажимаем на «Удалить блокировку аккаунта Google» (FRP).
3) Подсоединяем смартфон к ПК с помощью провода.
4) Нажимаем на Отправить сообщение (нижний правый гол).
5) Увидите сообщение на своем девайсе.
6) Входим в режим восстановления на смартфоне.
7) Далее ставится графический ключ для разблокировки дисплея. После перезагружаем девайс. Все. Учетная запись удалена со смартфона.
Можете пользоваться и наслаждаться. Да, рекомендуем посмотреть видео, там все наглядно показано.
А какие еще способы есть?
2) Обход гугл аккаунта в настройках на смартфоне
Обход гугл аккаунта в настройках возможен? Да! Ну, если знаете данные учетки. Что делаем в этом случае?
- Идем в Настройки;
- Теперь переходим в свою учетную запись (Пользователи, может называться как-то иначе);
- Выбираем тип учетки;
- Нажимаем на ту учетную запись, к которой привязан e-mail. Нажимаем Удалить;
- Подтверждаем учетку, удаляем.
3) Обход FRP через сеть
Как обойти подтверждение аккаунта гугл после сброса самсунг? Например, через интернет. Что требуется сделать?
- Заходим в учетную запись Google в браузере. Где она? А вот по этой ссылке: myaccount.google.com;
- Вводим данные от той учетной записи, которая используется на вашем смартфоне;
- Идем в раздел Безопасность, далее в Устройства и Уведомления;
- Видите нужное устройство? Нажимайте на него, чтобы открыть FRP Lock;
- Выбрали? Теперь кликайте на Удалить. Подтверждаете, ждете.
Всё!
Как видим, способы обхода аккаунта google (frp) после сброса есть. Одни требуют знания данных учетной записи Google, другие, напротив, не требуют. У вас Samsung? Тогда ПО PassFab поможет! В тексте описаны способы обхода аккаунта google (frp) после сброса samsung
Часто задаваемые вопросы?
- Что делать, если забыл данные учетной записи и не удается обойти защиты Google? Читать наш материал: Способы обхода аккаунта google (frp) после сброса.
- Какой способ обхода FRP самый удобный? ПО PassFab Android Unlocker.
- Есть ли способы обхода аккаунта Google без использования стороннего ПО? Конечно! Читайте наш материал выше. Узнаете.
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