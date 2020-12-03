Spotify подводят итоги года. Какую музыку слушают в нашей стране активнее всего?

Конечно же, русский рэп.

Потихоньку Spotify вербует все новых поклонников музыкальных сервисов. Еще одним аргументом в пользу подписки можно считать личный ТОП для каждого слушателя, который формируется исходя из прослушиваний ваших треков. То есть программа сама анализирует ваши плейлисты и подводит итоги. Получилось замечательно.

Вообще, Spotify славятся своими хорошими подборками по плейлистам. Если вы относите себя к числу слушателям, которым вечно мало, этот сервис для вас. Помните ощущение, когда вы только дослушали крутой альбом, но душа требует чего-то похожего, а вы не знаете, чего? Spotify возьмет на себя эту задачу. Сервис постоянно обновляет плейлисты, и здесь существует несколько так называемых Миксов дня.

А вот так выглядит меню вашего личного ТОП исполнителей к концу 2020 года. Информация подана в виде строись, так что их можно легко отправить в свой Instagram. Интеграция для этого есть.

Ну и, конечно же, итоги года. Какую музыку слушают в России чаще? Откровений нет, и ТОП-5 жанров довольно предсказуемый.

Русский хип-хоп

Русский трэп

Рэп

Поп-рэп

Трэп

Несмотря на полное доминирование речетатива, в топы пробились и корейские ребята из BTS. Так что зарубежную музыку у нас иногда тоже слушают.

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