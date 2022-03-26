Spotify ушел из России — как перенести медиатеку Spotify в «Яндекс.Музыку»
Spotify полностью прекратит работу в России.
Да, Spotify больше не будет работать на территории нашей страны. Причина необычная — закон о фейках. В пресс-релизе Spotify сказано, что на такой шаг они идти не хотели, но в текущих реалиях другого выхода для себя не видят. Работа приостанавливается.
Отключение будет поэтапным. Полностью Spotify отключат в апреле. Так что время перенести свою музыкальную библиотеку есть. Как это сделать?
Расскажем.
Как импортировать музыку из Spotify в «Яндекс.Музыку» или Apple Music
Чтобы перенести медиатеку из Spotify в «Яндекс.Музыку» потребуется вот что:
- Открываем специальный сайт от Yandex, созданный для импорта музыки из разных сервисов.
- Авторизуемся в своем аккаунте Yandex, к которому привязана учетка «Яндекс.Музыки».
- Выбираем нужный сервис. В данном конкретном случае — Spotify.
- Заходим также и в учетную запись Spotify.
- Ждем завершения процесса переноса.
А в другие сервисы? Например, в Apple Music (что, конечно, не особо правильный вариант, велик шанс блокировки и его).
- Идем на сайт Soundiiz.
- Теперь надо войти в учетную запись Spotify и, например, в Apple Music.
- В разделе синхронизации плейлистов нажимаем Convert и ждем.
- Всё!
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