✅ подписывайтесь на наш telegram

Spotify ушел из России — как перенести медиатеку Spotify в «Яндекс.Музыку»

26 Мар, 2022

Spotify ушел из России — как перенести медиатеку Spotify в «Яндекс.Музыку»

Spotify полностью прекратит работу в России.

Да, Spotify больше не будет работать на территории нашей страны. Причина необычная — закон о фейках. В пресс-релизе Spotify сказано, что на такой шаг они идти не хотели, но в текущих реалиях другого выхода для себя не видят. Работа приостанавливается.

spotify

Отключение будет поэтапным. Полностью Spotify отключат в апреле. Так что время перенести свою музыкальную библиотеку есть. Как это сделать?

Расскажем.

Как импортировать музыку из Spotify в «Яндекс.Музыку» или Apple Music

Чтобы перенести медиатеку из Spotify в «Яндекс.Музыку» потребуется вот что:

  1. Открываем специальный сайт от Yandex, созданный для импорта музыки из разных сервисов.
  2. Авторизуемся в своем аккаунте Yandex, к которому привязана учетка «Яндекс.Музыки».
  3. Выбираем нужный сервис. В данном конкретном случае — Spotify.
  4. Заходим также и в учетную запись Spotify.
  5. Ждем завершения процесса переноса.

А в другие сервисы? Например, в Apple Music (что, конечно, не особо правильный вариант, велик шанс блокировки и его).

  1. Идем на сайт Soundiiz.
  2. Теперь надо войти в учетную запись Spotify и, например, в Apple Music.
  3. В разделе синхронизации плейлистов нажимаем Convert и ждем.
  4. Всё!

Полезно?

Поделиться ссылкой


❤ Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема.

✅ Подписывайтесь на нас в Telegram, ВКонтакте, 2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (Ваш голос будет первым!)

Загрузка...

Теги:


Добавить комментарий