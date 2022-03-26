Spotify ушел из России — как перенести медиатеку Spotify в «Яндекс.Музыку»

Spotify полностью прекратит работу в России.

Да, Spotify больше не будет работать на территории нашей страны. Причина необычная — закон о фейках. В пресс-релизе Spotify сказано, что на такой шаг они идти не хотели, но в текущих реалиях другого выхода для себя не видят. Работа приостанавливается.

Отключение будет поэтапным. Полностью Spotify отключат в апреле. Так что время перенести свою музыкальную библиотеку есть. Как это сделать?

Расскажем.

Как импортировать музыку из Spotify в «Яндекс.Музыку» или Apple Music

Чтобы перенести медиатеку из Spotify в «Яндекс.Музыку» потребуется вот что:

Открываем специальный сайт от Yandex, созданный для импорта музыки из разных сервисов. Авторизуемся в своем аккаунте Yandex, к которому привязана учетка «Яндекс.Музыки». Выбираем нужный сервис. В данном конкретном случае — Spotify. Заходим также и в учетную запись Spotify. Ждем завершения процесса переноса.

А в другие сервисы? Например, в Apple Music (что, конечно, не особо правильный вариант, велик шанс блокировки и его).

Идем на сайт Soundiiz. Теперь надо войти в учетную запись Spotify и, например, в Apple Music. В разделе синхронизации плейлистов нажимаем Convert и ждем. Всё!

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