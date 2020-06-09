Spotify в России: названа новая дата запуска

Да-да, в очередной раз.

Музыкальный стриминговый сервис Spotify все-таки доберется до России. Согласно новой информации, шведская компания планирует запуск сервиса в России осенью 2020 года. Партнером Spotify может стать сотовый оператор МТС.

По данным источников, Spotify ведет переговоры о запуске в России с МТС и другими ведущими операторами. Spotify необходим доступ к аудитории операторов для того, чтобы сэкономить на маркетинге, подчеркивают эксперты.

Впервые о планах по запуску Spotify в России стало известно в 2014 году. С тех пор российский запуск самого популярного музыкального стримингового сервиса неоднократно откладывалось по разным причинам. Последний раз запуск Spotify в России был перенесен в 2019 году. Вероятной причиной переноса называется конфликт Spotify с музыкальным издателем Warner Music.

Согласно появившейся ранее информации, плата за подписку на Spotify в России составит 169 рублей в месяц. При этом, Spotify можно будет слушать бесплатно. На бесплатном тарифе существует ряд ограничений, среди которых реклама и отсутствие возможности прослушивать музыку без подключения к интернету.

Источник: Ъ.

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