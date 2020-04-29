Spotify в России опять отложили. Когда ждать?

Никогда такого не было, и вот опять.

Компания Spotify отложила запуск своего одноименного музыкального сервиса в России и Южной Корее. Согласно данным издания Bloomberg, перенос связан с эпидемиологической обстановкой в мире, которая повлияла на текущие планы компании.

В Spotify по-прежнему планируют выполнить запуск в России и Южной Корее в течение 2020 году. Вероятнее всего, это произойдет во второй половине года, уточнили источники. Руководителям компании необходимо провести ряд деловых встреч, которые в настоящей обстановке в мире невозможны.

В Bloomberg отметили, что Россия — важный рынок для Spotify. К 2020 году Россия вошла в двадцатку крупнейших музыкальных рынков в мире. При этом, в России представлены все основные конкуренты Spotify, включая Apple Music и «Google Play Музыка».

В начале 2020 года стала известна плата за подписку на Spotify в России. Сервис не будет выделяться на фоне конкурентов и предложит россиянам оформление премиум-подписки за 169 рублей в месяц. При этом, Spotify можно будет слушать совершенно бесплатно, время от времени прослушивая рекламу между треками.

Источник: Bloomberg.

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