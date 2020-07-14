Spotify в России вышел! Как подключить, сколько стоит

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Музыкальный сервис Spotify запустился в России. Приложение Spotify стало доступно для российских iPhone и Android-смартфонов — в нем можно выполнить регистрацию и начать полноценно прослушивать музыку, в том числе оплатив Premium-подписку.

Приложение Spotify стало доступно для российских пользователей за день до официального запуска, о котором стало известно ранее. Представители Spotify пока официально не подтвердили запуск, в связи с чем преждевременное появление возможности использования сервиса связывается с техническим «плавным» запуском сервиса.

Тем не менее, пользоваться Spotify в России уже возможно. Для этого необходимо скачать приложение Spotify и пройти простую процедуру регистрации. Отметим, что приложение Spotify в App Store и Google Play добавлено, но пока оно не отображается вверху поисковой выдачи. Для его обнаружения необходимо пролистать список.

Spotify в России можно слушать бесплатно, но с ограничениями — рекламными вставками и без возможности загрузки музыки для офлайн-прослушивания. Также существует возможность оформления Premium-подписки на Spotify. Стоимость обычной подписки составляет 169 рублей в месяц. Семейная подписка на шесть человек оценивается в 269 рублей в месяц, подписка на двух человек — в 219 рублей в месяц, студенческая — в 84 рубля в месяц. В настоящий момент оплата подписки возможна только на сайте Spotify, который тоже стал доступен для российских пользователей.

Все новые пользователи Spotify получают три месяца бесплатной Premium-подписки на сервис.

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