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Spotify выдвинул Apple свои обвинения

16 Сен, 2020

Spotify выдвинул Apple свои обвинения

Конкуренция в AppStore? Не, не слышал

Вчера прошла презентация Apple, на которой разработчики уделили особое внимание новому подписочному сервису Apple One. Apple One представляет из себя единый сервис подписок Apple и имеет 3 тарифа: индивидуальный, семейный и премиальный. Стоит отметить, что Apple Music входит во все три тарифа.

Естественно, новые условия заставляют поволноваться все музыкальные подписочные сервисы. Но недавно пришедшая в Россию компания Spotify молчать не стала и призвала антимонопольный орган обратить внимание на антиконкурентное поведение Apple и принять меры. В Spotify считают, что единая фирменная подписка буквально вынуждает пользователей отдавать предпочтение Сами-знаете-кому.

Приложение Spotify на iPhone

Компания Apple находит это заявление безосновательным, ведь никто не будет врываться в дома с криками “подпишитесь на Apple One”. Выбор есть всегда, как считает Apple, и новая подписка – это лишь удобный комплекс из яблочных сервисов.

Вот вы готовы отказаться от своей подписки ради новых условий от Apple?

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1 Комментарий

  1. Александр:
    16.09.2020 в 22:34

    Конечно , тут гадать не надо . Яблоко 🍎 всех загнуло. Ещё в прошлом году было понятно , щас устройства продажи не те , а на вещах как подписка можно стричь деньги. Музыка , игры , спорт , тв и сериалы вот он секрет успеха.

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