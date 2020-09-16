Spotify выдвинул Apple свои обвинения
Конкуренция в AppStore? Не, не слышал
Вчера прошла презентация Apple, на которой разработчики уделили особое внимание новому подписочному сервису Apple One. Apple One представляет из себя единый сервис подписок Apple и имеет 3 тарифа: индивидуальный, семейный и премиальный. Стоит отметить, что Apple Music входит во все три тарифа.
Естественно, новые условия заставляют поволноваться все музыкальные подписочные сервисы. Но недавно пришедшая в Россию компания Spotify молчать не стала и призвала антимонопольный орган обратить внимание на антиконкурентное поведение Apple и принять меры. В Spotify считают, что единая фирменная подписка буквально вынуждает пользователей отдавать предпочтение Сами-знаете-кому.
Компания Apple находит это заявление безосновательным, ведь никто не будет врываться в дома с криками “подпишитесь на Apple One”. Выбор есть всегда, как считает Apple, и новая подписка – это лишь удобный комплекс из яблочных сервисов.
Вот вы готовы отказаться от своей подписки ради новых условий от Apple?
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Конечно , тут гадать не надо . Яблоко 🍎 всех загнуло. Ещё в прошлом году было понятно , щас устройства продажи не те , а на вещах как подписка можно стричь деньги. Музыка , игры , спорт , тв и сериалы вот он секрет успеха.