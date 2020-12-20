Спрос на iPhone 12 огромен – Apple не ожидали таких результатов

Смартфоны разлетаются с магазинов.

На западном рынке есть такое понятие, как supercycle. Оно обозначает переход от одной эпохи смартфонов к принципиальной новой. И аналитики считают, что в случае с айфонами этот «суперцикл» приходится именно на выпуск iPhone 12. С чем это связано?

Специалисты утверждают, что последний крупный переход к новы моделям айфонов было шесть лет назад и пришелся на 2014 год и выход iPhone 6. Об успешных продажах iPhone 12 поделились на информационном портале Wedbush, где часто проводят подобного рода исследования.

“Наши показатели очень оптимистичны. В декабре мы ожидаем около 90 миллионов отгруженных единиц iPhone 12, а к весне 2021 года это число увеличится еще больше. Такой высокой тенденции к росту продаж не было со времен 2014 года.”

Еще один приблизительный прогноз можно составить, исходя из продаж комплектующих, заказы на которые также были увеличены со стороны Apple. Вот такие дела, как бы ни ругали iPhone 12, похоже, что в этом году он произвел фурор.

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