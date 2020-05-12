Спрос удовлетворен. iPhone SE (2020) перестает быть в дефиците

Хотя в России его и не было.

Apple увеличила темпы производства iPhone SE 2-го поколения, оперативно отреагировав на повышенный спрос среди покупателей по всему миру. Согласно данным аналитиков компании JP Morgan, к середине мая средний срок доставки iPhone SE 2-го поколения составляет 10 дней.

Первоначальный спрос на iPhone SE 2-го поколения оказался столь большим, что сроки доставки смартфона увеличились до 3-4 недель в США, Канаде, Китае и ряде стран Европы. Сперва потребители раскупили наиболее доступный iPhone SE с 64 ГБ памяти. После аналогичным образом снизилась доступность моделей с увеличенным объемом памяти.

К середине мая ситуация с доступностью iPhone SE 2-го поколения начала налаживаться. Основной причиной называется увеличение темпов производства смартфона.

Эксперты отметили, что сокращение сроков доставки также может быть связано с постепенным снижением спроса на iPhone SE (2020). Точная причина будет установлена после того, как исследовательские компании соберут первую статистику продаж нового iPhone SE.

В российском интернет-магазине Apple сроки доставки iPhone SE 2-го поколения составляют 3-5 дней. При этом, у авторизованных ритейлеров Apple в России модель доступна для свободной покупки.

Источник: AI.com.

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