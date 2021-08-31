Спутниковая связь в iPhone 13 не для развлечений — только для экстренных ситуаций
Серфить по сети не удастся.
Спутниковый Интернет в смартфонах серии iPhone 13 ни в коем разе не является альтернативой обычному (4G/5G), сообщает Bloomberg. Использоваться он будет только в экстренных ситуациях.
Это каких?
- Если обычной связи нет вообще. Тогда вы сможете отправить короткое сообщение через iMessage или дать сигнал службам спасения.
- Если пользователь находится в зоне стихийного бедствия, катастрофы, военных действий, у него нет Интернета, то Айфон 13 автоматически через спутник перешлет службам спасения данные о местоположении человека, а также данные его медкарты (если, вдруг, понадобится переливание крови или какие-то медикаменты).
Всё! Только так и никак иначе. Также аналитики пишут, что работать со спутниковой связью новые айфоны будут не сразу. Эту фишку добавят чуть позже, через пару-тройку месяцев после премьеры.
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