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Спутниковая связь в iPhone 13 не для развлечений — только для экстренных ситуаций

31 Авг, 2021

Спутниковая связь в iPhone 13 не для развлечений — только для экстренных ситуаций

Серфить по сети не удастся.

Спутниковый Интернет в смартфонах серии iPhone 13 ни в коем разе не является альтернативой обычному (4G/5G), сообщает Bloomberg. Использоваться он будет только в экстренных ситуациях.

Это каких?

  1. Если обычной связи нет вообще. Тогда вы сможете отправить короткое сообщение через iMessage или дать сигнал службам спасения.
  2. Если пользователь находится в зоне стихийного бедствия, катастрофы, военных действий, у него нет Интернета, то Айфон 13 автоматически через спутник перешлет службам спасения данные о местоположении человека, а также данные его медкарты (если, вдруг, понадобится переливание крови или какие-то медикаменты).

Всё! Только так и никак иначе. Также аналитики пишут, что работать со спутниковой связью новые айфоны будут не сразу. Эту фишку добавят чуть позже, через пару-тройку месяцев после премьеры.

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