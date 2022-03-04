Сравнение фото на Samsung Galaxy S22 Ultra и iPhone 13 Pro Max — какой снимает лучше?

Посмотрим.

Портал MacRumors сравнил, как снимают флагманы Apple и Samsung. Речь идет о Galaxy S22 Ultra и Айфон 13 Про Макс.

Напомним, какие камеры у девайсов:

Samsung Galaxy S22 Ultra: 108+12+10+10 Мп, 10-картный оптический зум

Айфон 13 Про Макс: 12+12+12 Мп, 3-кратный оптический зум

Снимали в формате RAW. Качество дневных снимков и там, и там высокое.

У Айфон 13 Про Макс оттенки теплее. На Galaxy S22 Ultra фото не такие четкие.

Естественность оттенка кожи на камеру Айфон 13 Про Макс выше. Но тени лучше на Galaxy S22 Ultra.

Зум лучше у Galaxy S22 Ultra. Как 3-кратный, так, и что немудрено, 10-кратный.

Видео снимает лучше Айфон 13 Про Макс. Во всех режимах, включая кинематографический. Стабилизация также лучше у флагмана Apple.

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