Сравнение iPhone SE 2 (2020) и iPhone XR. Сложный выбор?

Давайте определяться.

iPhone SE 2-го поколения вышел, ожидаемо став самой дешевой моделью из актуальной линейки смартфонов Apple. Однако по своей цене в России новинка не сказать, чтобы далеко ушла от iPhone XR — другого крайне популярного смартфона прямо сейчас. Что выбрать между iPhone SE 2-го поколения и iPhone XR? Сравнили смартфоны по всем возможным параметрам и определились с выбором.

Дизайн

По своему дизайну iPhone SE 2-го поколения — явный представитель прошлого десятилетия. Так происходит, конечно же, из-за дисплея с широкими рамками, которые занимают немалую часть лицевой поверхности корпуса.

iPhone XR — заметно более современный смартфон с узкими рамками по периметру экрана. Они не такие узкие, как у iPhone 11 Pro или даже iPhone XS, но по сравнению с iPhone SE 2-го поколения разница серьезная.

Если же не брать в расчет лицевую поверхность смартфонов, то в общем и целом они сильно похожи. У них идентичная форма корпусов с закругленными углами и гранями и стеклянные задняя и передняя поверхности, соединенные алюминиевой рамкой, покрашенной в цвет корпуса.

На правах 4,7-дюймового смартфона iPhone SE 2-го поколения более компактный по сравнению с iPhone XR.

Габариты iPhone SE (2020): 138,4×67,3×7,3 мм

Габариты iPhone XR: 150,9×75,7×8,3 мм

Обратите внимание, что iPhone XR толще, чем iPhone SE 2-го поколения на целый миллиметр. Это объясняется наличием у смартфона аккумулятора с большей емкостью.

Кроме этого, iPhone SE (2020) и iPhone XR выступают в разных «весовых категориях».

Вес iPhone SE (2020) — 148 г

Вес iPhone XR — 194 г

iPhone SE 2-го поколения выпускается в трех цветах: черном, белом и красном.

iPhone XR доступен в шести цветах: черном, белом, синем, желтом, коралловом и красном.

Что лучше? iPhone XR выглядит гораздо более современно за счет уменьшенных рамок дисплея. Тем не менее, выбор смартфона по внешнему виду — это всегда субъективный вопрос, поэтому решайте, основываясь на своих личных предпочтениях. Многие пользователи признаются, что им не по душе верхняя рамка-«челка» iPhone XR, в связи с чем им больше нравится дизайн iPhone SE 2-го поколения.

Дисплей

Экраны iPhone SE 2-го поколения и iPhone XR с одной стороны разительно отличаются, с другой стороны до боли похожи.

В iPhone SE (2020) установлен 4,7-дюймовый ЖК-экран Retina HD с разрешением 1334×750 пикселей (326 ppi), яркостью до 625 кд/м² и контрастностью 1400:1. Дисплей поддерживает технологию True Tone и имеет расширенный цветовой охват (P3).

В iPhone XR используется 6,1-дюймовый ЖК-экран Liquid Retina HD с разрешением 1792×828 пикселей (326 ppi), яркостью до 625 кд/м² и контрастностью 1400:1. Дисплей поддерживает технологию True Tone и имеет расширенный цветовой охват (P3).

Как видите, дисплеи смартфонов отличаются только размерами и, соответственно, разрешением. Тип экранов, их яркость и контрастность являются идентичными. Более того, оба дисплея поддерживают технологию True Tone и имеют идентичный цветовой охват.

Таким образом, по «голым» характеристикам дисплеи iPhone SE 2-го поколения и iPhone XR похожи. По внешнему же виду экраны значительно отличаются.

Дисплей iPhone SE 2-го поколения имеет широкие рамки по периметру, среди которых выделяются толстые верхняя и нижняя рамки. У экрана iPhone XR рамки сильно уменьшенные, реализованные в «безрамочном» формате iPhone X. Рамки по бокам и снизу узкие и имеют одинаковую толщину. Верхняя рамка относительно широкая и имеет вырезы по бокам.

Что лучше? У iPhone XR более крупный дисплей с уменьшенными рамками, который и выглядит более современно по сравнению с дисплеем iPhone SE (2020), и позволяет просматривать больше контента за раз.

Процессор и память

Второе по важности (после дисплея) отличие iPhone SE 2-го поколения от iPhone XR заключается в процессоре.

iPhone SE (2020) оснащен процессором A13 Bionic , выполненном по 7-нм техпроцессу N7 Pro. Чип имеет шесть ядер: четыре энергоэффективных Thunder с частотой 1,8 ГГц и два высокопроизводительных Lightning с частотой 2,65 ГГц. Число транзисторов в процессоре: 8,5 млрд.

, выполненном по 7-нм техпроцессу N7 Pro. Чип имеет шесть ядер: четыре энергоэффективных Thunder с частотой 1,8 ГГц и два высокопроизводительных Lightning с частотой 2,65 ГГц. Число транзисторов в процессоре: 8,5 млрд. iPhone XR оснащен процессором A12 Bionic, выполненном по 7-нм техпроцессу FinFET. У чипа тоже шесть ядер: четыре энергоэффективных Tempest с частотой 1,59 ГГц и два высокопроизводительных Vortex с частотой 2,49 ГГц. Число транзисторов в процессоре: 6,9 млрд.

В iPhone SE 2-го поколения, вышедшем через полтора года после iPhone XR, используется более современный процессор. Причем речь идет о флагманском чипе A13 Bionic. Точно такой же используется в iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Насколько велика разница в производительности между чипами iPhone SE (2020) и iPhone XR? Показатели смартфонов в синтетических тестированиях следующие.

AnTuTu

iPhone SE (2020) — 456 660

iPhone XR — 368 880

Geekbench 5 (однопоточный режим)

iPhone SE (2020) — 1331

iPhone XR — 1116

Geekbench 5 (многопоточный режим)

iPhone SE (2020) — 3 364

iPhone XR — 2 567

PassMark CPU Mark (тест графического чип)

iPhone SE (2020) — 686 580

iPhone XR — 471 510

Тестирования подтверждают, что iPhone SE 2-го поколения имеет на 20% более высокую производительность, чем iPhone XR. Когда же речь заходит об обработке графики, то новый iPhone SE вырывается вперед еще сильнее, опережая iPhone XR на 30%.

Кроме этого, iPhone SE 2-го поколения оснащен системой машинного обучения Neural Engine 3-го поколения, в то время как у iPhone XR — система Neural Engine 2-го поколения. В первую очередь, это создает разницу в фотографических возможностях смартфонов, о чем поговорим уже в следующем разделе.

Объем оперативной памяти обоих устройств составляет 3 ГБ. Смартфоны доступны в идентичных конфигурациях: с 64, 128 и 256 ГБ встроенной памяти.

Здесь важно отметить, что iPhone XR с 256 ГБ встроенной памяти перестал выпускаться компанией Apple в сентябре 2019 года. Первоначально он пропал из продажи в интернет-магазине компании, а после и в крупных торговых сетях электроники. Прямо сейчас приобрести новый iPhone XR с 256 ГБ у авторизованных ритейлеров Apple не представляется возможным.

Что лучше? iPhone SE 2-го поколения оснащен более современным флагманским процессором, который до 30% мощнее чипа iPhone XR.

Основная камера

Смартфоны оснащены идентичной одинарной широкоугольной камерой со следующими характеристиками:

разрешение 12 Мп,

диафрагма f/1,8,

система оптической стабилизации изображения (OIS),

поддержка пятикратного цифрового зума,

поддержка портретного режима с функцией «Глубина».

Однако между камерами смартфонов есть разница, связанная с упомянутой выше системой машинного обучения Neural Engine.

iPhone SE (2020) с системой Neural Engine 3-го поколения поддерживает улучшенную версию функции Smart HDR для съемки фото. Разработанная Apple технология Smart HDR позволяет снимать более детализированные фотографии, даже при нехватке освещенности.

У iPhone XR есть поддержка Smart HDR для съемки фото, но только первого поколения. Это означает, что снимки в режиме Smart HDR на iPhone XR будут несколько хуже, чем на iPhone SE 2-го поколения. Разница будет выражаться в детализации и резкости.

Кроме этого, камера iPhone SE 2-го поколения поддерживает больше вариантов портретного освещения: шесть штук против только трех у iPhone XR.

По возможностям съемки видео у смартфонов практически никакой разницы. Обе модели могут снимать видео с разрешением 4K с частотой до 60 кадров в секунду или с разрешением 1080p с частотой до 240 кадров в секунду, поддерживают оптическую стабилизацию, в том числе в режиме «Таймлапс» и записывают стереозвук.

Единственное различие заключается в наличии у iPhone SE (2020) функции QuickTake, которая позволяет записывать короткие видеоролики без необходимости переключения режима камеры. Прежде эта функция поддерживалась исключительно на iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

Что лучше? У смартфонов идентичные камеры, но фотографические возможности iPhone SE 2-го поколения лучше за счет крутого процессора A13 Bionic.

Фронтальная камера

Если по основной камере некоторый незначительный перевес все-таки за iPhone SE 2-го поколения, то по возможностям съемки на фронтальную камеру впереди iPhone XR с его системой «фронталок» TrueDepth.

iPhone SE (2020) оснащен 7-мегапиксельной фронтальной камерой FaceTime HD с диафрагмой f/2,2, поддержкой HDR и режима «Портрет» с шестью вариантами освещения.

iPhone XR располагает 7-мегапиксельной фронтальной камерой TrueDepth с диафрагмой f/2,2, поддержкой Smart HDR, режима «Портрет» с шестью вариантами освещения, расширенного динамического диапазона при съемке видео и кинематографической стабилизацией роликов.

Проще говоря, по качеству съемки фото между смартфонами ничья. Но вот по съемке видео iPhone XR заметно впереди своего оппонента.

Что лучше? Селфи на смартфоны получатся одинаковыми, а вот видео на «фронталку» будут лучше на iPhone XR.

Система защиты

Смартфоны защищаются совершенно различными биометрическими технологиями.

iPhone XR оснащен поддержкой функции распознавания лица Face ID.

У iPhone 8 более традиционная система защиты — сканер отпечатков пальцев Touch ID 2-го поколения.

К слову, это тот же сканер, что использовался в iPhone 8, iPhone 7 и даже iPhone 6s, поскольку после выпуска этих смартфонов Apple больше не улучшала дактилоскопический сенсор. Тем не менее, за счет наличия у iPhone SE (2020) мощнейшего процессора A13 Bionic, разблокировка смартфона посредством сканирования отпечатка выполняется с заметно увеличенной скоростью.

Что лучше? И вновь на любителя. Некоторым пользователям больше нравится функция Face ID, другим — сканер Touch ID.

Связь и беспроводные подключения

В плане связи между смартфонами два различия и оба в пользу нового iPhone SE.

iPhone SE (2020) поддерживает гигабитный LTE и стандарт Wi‑Fi 6.

В iPhone XR имеется лишь поддержка 4G LTE Advanced и Wi-Fi 5 (до 37% медленнее, чем Wi-Fi 6).

Остальные характеристики смартфонов идентичны: поддержка двух SIM-карт (физической nano-SIM и цифровой eSIM), Bluetooth 5.0, NFC с поддержкой считывания, поддержка экспресс‑карт с резервным питанием и вызовов по Wi-Fi.

Что лучше? iPhone SE 2-го поколения несколько впереди за счет поддержки более современных стандартов подключения LTE и Wi-Fi.

Защита от воды

Оба смартфона одинаково надежно защищены от попадания воды и пыли. Устройства имеют рейтинг защиты IP67:

можно погружать в воду на глубину до 1 метра до 30 минут,

пыль не может попасть внутрь корпуса.

Как и в случае с другими смартфонами Apple (да и в целом любыми смартфонами), повреждения iPhone SE (2020) и iPhone XR в результате контакта с жидкостью не покрываются гарантией. Об этом нужно помнить.

Что лучше? Ничья.

Аккумулятор и время работы

Емкость аккумулятора iPhone SE (2020) — 1821 мАч

Емкость батареи iPhone XR — 2942 мАч

Разница в емкости аккумуляторов смартфонов прямо влияет на их времени работы без подзарядки.

Время работы в режиме воспроизведения аудио:

iPhone SE (2020) — до 40 часов,

iPhone XR — до 65 часов.

Время работы в режиме воспроизведения видео:

iPhone SE (2020) — до 13 часов,

iPhone XR — до 16 часов.

Оба смартфона поддерживают технологию быстрой зарядки с мощностью 18 Вт. С ее использованием устройство получается зарядить до 50% за 30 минут. Однако в обоих случаях зарядный адаптер с необходимой мощностью не поставляется в комплекте — его нужно докупать отдельно.

Также оба смартфона поддерживают беспроводную зарядку.

Интересное, что в iPhone SE 2-го поколения установлен точно такой же литий-ионный аккумулятор с емкостью 1821 мАч, как и в его прямом предшественнике iPhone 8.

Что лучше? iPhone XR работает дольше без подзарядки за счет аккумулятора с большей емкостью.

Цена

Apple традиционно умело разделила iPhone по стоимости. iPhone SE 2-го поколения стоит ровно на 10 тысяч рублей дешевле, чем iPhone XR.

iPhone SE (2020)

iPhone SE (2020) 64 ГБ — 39 990 рублей.

iPhone SE (2020) 128 ГБ — 44 990 рублей.

iPhone SE (2020) 256 ГБ — 53 990 рублей.

iPhone XR

iPhone XR 64 ГБ — 49 990 рублей.

iPhone XR 128 ГБ — 54 990 рублей.

Итог. Что же взять?

Исходя из проведенного сравнения и цен на смартфоны можно довольно легко определиться с выбором. Выводы следующие.

Кому покупать iPhone XR? Если вы хотите смартфон с современным дизайном, способным предоставить новый и уникальный пользовательский опыт (Face ID), то iPhone XR — ваш выбор. Переход с iPhone 7 или iPhone 8 на iPhone XR подарит куда больше эмоций, чем на iPhone SE (2020), поскольку ваш смартфон и станет выглядеть по-другому, и будет «другим» в использовании.

Кому покупать iPhone SE 2-го поколения? Если для вас компактность превыше всего и при этом вы хотите реально мощный в плане производительности смартфон, пусть и с классическим дизайном — берите iPhone SE 2-го поколения. Большим плюсом от покупки станет цена аппарата — на целых 10 тысяч рублей ниже iPhone XR.

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