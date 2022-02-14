Сравнение камер iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S22 Ultra — какой снимает лучше?
Выясним.
На YouTube-канале SuperSaf опубликован ролик, в котором ютубер проверил, как снимают Айфон 13 Про Макс и Samsung Galaxy S22 Ultra. У первого смартфона, напомним, сзади три датчика по 12 мегапикселей каждый, а у Galaxy S22 Ultra квадрокамера с главным сенсором на 108 Мп, шириком на 12 Мп и двумя телевиками по 10 Мп каждый. Селфи-камера топового айфона 12-мегапиксельная, Самсунга — 40-мегапиксельная.
Само видео.
И выводы:
- Днем смартфоны снимают изумительно. С темными областями лучше справляется Galaxy S22 Ultra. Но детализация и цветопередача на Айфоне 13 Про Макс на высоте.
- Ночью Айфон 13 Про Макс первый! На него получаются более яркие снимки, светлые и, при этом, с естественными цветами без излишней желтизны. А вот на Galaxy S22 Ultra эта самая желтизна несколько раздражает.
- Ширик лучше у Galaxy S22 Ultra. Угол обзора больше, темные участки более насыщенные.
- 3X-зум на смартфонах работает четко. И на айфоне, и на самсунге.
- Оптический 10Х-зум на Айфоне 13 Про Макс отсутствует. Так что во всех сценариях приближения, за исключением 3Х, Galaxy S22 Ultra однозначный лидер.
- Качество портретных фото, по мнению SuperSaf, на Айфоне 13 Про Макс выше. Как и селфи.
Выводы: оба смартфона являются великолепными флагманскими камерофонами. На 100% победителя определить невозможно.
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