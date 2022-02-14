Сравнение камер iPhone 13 Pro Max и Samsung Galaxy S22 Ultra — какой снимает лучше?

Выясним.

На YouTube-канале SuperSaf опубликован ролик, в котором ютубер проверил, как снимают Айфон 13 Про Макс и Samsung Galaxy S22 Ultra. У первого смартфона, напомним, сзади три датчика по 12 мегапикселей каждый, а у Galaxy S22 Ultra квадрокамера с главным сенсором на 108 Мп, шириком на 12 Мп и двумя телевиками по 10 Мп каждый. Селфи-камера топового айфона 12-мегапиксельная, Самсунга — 40-мегапиксельная.

Само видео.



И выводы:

Днем смартфоны снимают изумительно. С темными областями лучше справляется Galaxy S22 Ultra. Но детализация и цветопередача на Айфоне 13 Про Макс на высоте.

Ночью Айфон 13 Про Макс первый! На него получаются более яркие снимки, светлые и, при этом, с естественными цветами без излишней желтизны. А вот на Galaxy S22 Ultra эта самая желтизна несколько раздражает.

Ширик лучше у Galaxy S22 Ultra. Угол обзора больше, темные участки более насыщенные.

3X-зум на смартфонах работает четко. И на айфоне, и на самсунге.

Оптический 10Х-зум на Айфоне 13 Про Макс отсутствует. Так что во всех сценариях приближения, за исключением 3Х, Galaxy S22 Ultra однозначный лидер.

Качество портретных фото, по мнению SuperSaf, на Айфоне 13 Про Макс выше. Как и селфи.

Выводы: оба смартфона являются великолепными флагманскими камерофонами. На 100% победителя определить невозможно.

Полезная информация:

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)