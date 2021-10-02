Сравнение камер iPhone 13 Pro Max, iPhone 12 Pro Max и iPhone 11 Pro Max

Насколько новинка лучше?

На популярном YouTube-канале Max Tech (более 700 000 подписчиков) появилось видео с подробным сравнением камер Айфон 13 Про Макс, Айфон 12 Про Макс и Айфон 11 Про Макс.

Автор сравнил главные объективы, ширики и телевики смартфонов. Устройства проверили при дневной, ночной съемке, макро и так далее. А еще эксперт выяснил, насколько велико значение кинематографического режима, ответив на вопрос — имеет ли смысл менять один топовый айфон на другой ради него.



Кроме того, была обнаружена возможность автоматически выключить режим макросъемки при приближении к объекту (полезно, если вы по какой-то причине хотите снимать такие объекты на главный объектив). Нужно лишь прикрыть сверхширик пальцем.

Смотрим фото.

В каких-то сценариях iPhone 13 Pro Max лучше, чем iPhone 12 Pro Max и iPhone 11 Pro Max. В других разницы между троицей нет.

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