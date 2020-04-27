Сравнение камер iPhone SE (2020) и iPhone 8. Где круче?

Разница видна сразу.

Новый iPhone SE 2-го поколения стал улучшенной версией iPhone 8, получив при этом аналогичную камеру. Это 12-мегапиксельный сенсор с шестилинзовым объективом (f/1,8) и системой оптической стабилизации изображения. Однако тесты показывают, что снимают смартфоны по-разному.

Сравнение камер iPhone SE (2020) и iPhone 8

Самое заметное различие между снимками на iPhone SE 2-го поколения и iPhone 8 заключается в динамическом диапазоне. Новый iPhone SE благодаря более продвинутому процессору обработки изображения и режиму Smart HDR передает цвета окружающего мира с минимальными искажениями.

Особенно сильно это заметно при съемке неба. Обратите внимание на то, как точно камера iPhone SE 2-го поколения передала участок неба, подсвеченный солнцем.

Снимки на камеру iPhone SE 2-го поколения отличаются повышенной детализацией. За счет этого многие снимки на новый iPhone SE довольно легко отличить от аналогичных фотографий, сделанных на iPhone 8.

Еще одно важное преимущество камеры iPhone SE 2-го поколения в возможности делать фото в портретном режиме на основную камеру. iPhone 8 такой опцией похвастаться не может. До выхода iPhone XR портретная съемка на основную камеру была возможно только на iPhone с двойными камерами.

Качество ночной съемки на iPhone SE 2-го поколения заметно выше по сравнению с iPhone 8. В основном разницу делает режим Smart HDR, поддержка которого есть у нового смартфона Apple. Детализация по всему кадру выше, а расширенный динамический диапазон обеспечивает верную передачу цветов на большем числе участков.

iPhone SE 2-го поколения не поддерживает фирменный ночной режим съемки от Apple, реализованный в iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max. Тем не менее, улучшения камеры позволяют смартфону делать более качественные снимки в условиях низкого освещения по сравнению с iPhone 8.

Источник: YouTube.

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