Сравнение мощности графических чипов iPhone 13 Pro Max и iPhone 12 Pro Max

13 Pro Max намного быстрее.

В сети появились результаты сравнения флагманских айфонов двух поколений в Geekbench. В бенчмарке сравнили Айфон 13 Про Макс и Айфон 12 Про Макс. Ранее сообщалось, что 5-ядерный GPU A15, установленный в 13 Pro и 13 Pro Max на 50% быстрее GPU A14.

Не соврали! Разница даже больше, 52%.

В тестах Wild Life и Wild Life Extreme новенький Айфон уже не демонстрирует такой прирост производительности, но все равно показывает потрясающие результаты.

Почитать о новом топовом айфоне вы можете в нашем обзоре.

Поделиться ссылкой

Поставьте 5 звезд внизу статьи, если нравится эта тема. Подписывайтесь на нас Telegram, ВКонтакте, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube.

Оцените статью: (Ваш голос будет первым!)

(Ваш голос будет первым!)