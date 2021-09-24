Сравнение мощности графических чипов iPhone 13 Pro Max и iPhone 12 Pro Max
13 Pro Max намного быстрее.
В сети появились результаты сравнения флагманских айфонов двух поколений в Geekbench. В бенчмарке сравнили Айфон 13 Про Макс и Айфон 12 Про Макс. Ранее сообщалось, что 5-ядерный GPU A15, установленный в 13 Pro и 13 Pro Max на 50% быстрее GPU A14.
Не соврали! Разница даже больше, 52%.
В тестах Wild Life и Wild Life Extreme новенький Айфон уже не демонстрирует такой прирост производительности, но все равно показывает потрясающие результаты.
Почитать о новом топовом айфоне вы можете в нашем обзоре.
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