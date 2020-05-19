Сравнение скорости iOS 13.5 GM и iOS 13.4.1. Стоит ли обновляться?

Или начнет тормозить?

В понедельник, 18 мая, Apple выпустила предрелизную версию iOS 13.5 Golden Master. С высочайшей вероятностью финальная сборка iOS 13.5 не будет отличаться от iOS 13.5 GM, как чаще всего происходило с предыдущими GM-версиями iOS. В связи с этим уже сейчас можно определить, стала ли iOS 13.5 быстрее или, наоборот, медленнее по сравнению с iOS 13.4.1.

iOS 13.5 и iOS 13.4.1: сравнение скорости работы

Сравнение скорости работы iOS 13.5 GM и iOS 13.4.1 выполнил YouTube-блогер iAppleBytes. Он оценил скорость работы прошивок на iPhone 6s, iPhone SE, iPhone 7, iPhone 8 и iPhone XR. В рамках тестирования на смартфонах запускались популярные приложения и выполнялись различные повседневные задачи.

Тестирование показало, что iOS 13.5 превосходит iOS 13.4.1 по скорости при выполнении части задач. Тем не менее, общая производительность iPhone под управлением обеих прошивок является схожей. Разница в пользу iOS 13.5 составляет доли секунды, что нельзя назвать большим приростом.

Синтетические тестирования прошивок в бенчмарках продемонстрировали, что iOS 13.5 GM имеет повышенную производительность по сравнению с iOS 13.4.1 почти на всех моделях iPhone. Однако и здесь разница в показателях незначительная.

Таким образом, iOS 13.5 будет достойной прошивкой для обновления в плане производительности. Новая прошивка имеет либо более высокую, либо идентичную скорость работы по сравнению с iOS 13.4.1.

Напомним, что ранее издание The Guardian сообщило о возможном выходе финальной версии iOS 13.5 во вторник, 19 мая.

Источник: YouTube.

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