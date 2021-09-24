Сравнение времени автономной работы iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 11, 12 и SE (2020)

Какой дольше?

Известный техноблогер под ником MrWhoseTheBoss опубликовал ролик, в котором сравнивается автономное время работы смартфонов поколения iPhone 13, базового iPhone 11, простого iPhone 12 и iPhone SE второго поколения.

На всех девайсах стоит iOS 15 и установлены новые аккумуляторы с ресурсом 100%.



Кто победитель? Смотрим:

iPhone 13 Pro Max: 9 часов 52 минуты iPhone 13 Pro: 8 часов 16 минут iPhone 13: 7 часов 45 минут iPhone 13 mini: 6 часов 25 минут iPhone 12: 5 часов 53 минуты iPhone 11: 4 часа 20 минут iPhone SE (2020): 3 часа 37 минут

Судя по тестам, в линейке iPhone 13 купертиновцы наконец-то решили главную проблему айфонов. Работают новые айфоны намного дольше, чем прошлые. Осталось проверить самостоятельно.

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