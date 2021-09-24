Сравнение времени автономной работы iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max, 11, 12 и SE (2020)
Какой дольше?
Известный техноблогер под ником MrWhoseTheBoss опубликовал ролик, в котором сравнивается автономное время работы смартфонов поколения iPhone 13, базового iPhone 11, простого iPhone 12 и iPhone SE второго поколения.
На всех девайсах стоит iOS 15 и установлены новые аккумуляторы с ресурсом 100%.
Кто победитель? Смотрим:
- iPhone 13 Pro Max: 9 часов 52 минуты
- iPhone 13 Pro: 8 часов 16 минут
- iPhone 13: 7 часов 45 минут
- iPhone 13 mini: 6 часов 25 минут
- iPhone 12: 5 часов 53 минуты
- iPhone 11: 4 часа 20 минут
- iPhone SE (2020): 3 часа 37 минут
Судя по тестам, в линейке iPhone 13 купертиновцы наконец-то решили главную проблему айфонов. Работают новые айфоны намного дольше, чем прошлые. Осталось проверить самостоятельно.
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