Сравнение зубных щеток Oclean X Pro и Oral-B iO 8 — какая лучше

Выбираем зубную щетку.

Как известно, гигиена полости рта — залог здоровья! Уже давно доказано, что правильная и тщательная чистка зубов позволяет предотвратить множество опасных заболеваний. И не только связанных с зубами. А еще с горлом, желудком, деснами и так далее. Зубы нужно не просто чистить два раза в день, а чистить их правильно.

И без хорошей зубной щетки обойтись никак не удастся. Электрическая щетка — лучший помощник здорового человека, желающего прожить со своими (не вставными) зубами всю жизнь. А умная электрическая щетка — это эволюционное продолжение простой электрощетки.

Вариантов сегодня множество. Но какая модель лучшая?

Давайте посмотрим на Oclean X PRO и Oral-B iO 8. Сравним их, узнаем, какая лучше. Обе модели относятся к премиальному классу. В них применяются самые современные технологии, самые крутые чипы и наиболее продвинутые AI-функции.

У Oral-B iO 8 шесть режимов чистки зубов. У Oclean X Pro — лишь четыре.

Но зато у Oclean X Pro 32 уровня силы чистки. У Oral-B iO 8 — лишь один! Почувствуйте, так сказать, разницу.

Работают щетки по-разному:

Oclean X Pro работает по звуковому прицнипу . Чистка происходит с помощью вибрации высокой частоты и воздействия на зубы по аналогии с простой (назовем ее аналоговой) щеткой. При прикосновении поверхности щетки к зубам генерируются звуковые высокочастотные волны, обеспечивающие более тщательную чистку. Особенно эффективно новинка от Oclean справляется с грязью в труднодоступных местах. Кроме того, звуковая чистка мягче и не такая травмоопасная. Подойдет для очистки коронок и пломб. 42 000 вращений в минуту , только представьте. У щетки также есть гироскоп, определяющий положение щетки.

. Чистка происходит с помощью вибрации высокой частоты и воздействия на зубы по аналогии с простой (назовем ее аналоговой) щеткой. При прикосновении поверхности щетки к зубам генерируются звуковые высокочастотные волны, обеспечивающие более тщательную чистку. Особенно эффективно новинка от Oclean справляется с грязью в труднодоступных местах. Кроме того, звуковая чистка мягче и не такая травмоопасная. Подойдет для очистки коронок и пломб. , только представьте. У щетки также есть гироскоп, определяющий положение щетки. Oral-B iO 8 является щеткой с механическим вращением и магнитным креплением .

Да, у всех щеток нужно менять насадки каждый 3 месяца. Это важно! И Oclean X Pro об этом напомнит. Есть специальная функция напоминания. У конкурента, Oral-B iO 8 такой функции нет.

Кстати, форма щетки Oclean X Pro овальная, а Oral-B iO 8 — круглая.

Следует понимать, что надавливание щеткой на зубы и десны может их серьезно повредить. В этом вопросе следует быть максимально деликатными и осторожными. Поэтому и та, и другая щетка получили датчики давления для контроля за эти параметров. Oral-B iO 8 даже получила лампочку индикатор. Если она загорается, силу нужно уменьшить, есть риск повредить зубы или десны.

Обе щетки получили таймеры чистки. Слишком долго чистить зубы нельзя. Как и слишком быстро. Создатели Oral-B iO 8 считают, что оптимальное время чистки зубов это 2 минуты. У Oclean X Pro есть режимы. Имеется таймер разделенный на зону по 30 секунд.

Обе модели имеют цветные дисплеи с доп. информацией. У Oclean X Pro это 0,96-дюймовый IPS-тачскрин.

Также имеются специальные фирменные приложения для смартфонов. Они нужны для информации о времени, техники и качества зубной чистки. У Oclean X Pro приложение более совершенное, поддерживает специальную AI-функцию под наименованием 3D Clean Track. С ее помощью пользователь может отслеживать эффективность чистки зубов со всех сторон.

Автономность! Это важно. Oclean X Pro проработает до 30 дней, Oral-B iOS 8 куда менее долгоиграющая, лишь 14 дней. Oclean X Pro можно спокойно брать в поездку без адаптера! Точно хватит. Большой плюс. Время зарядки аккумулятора от 0 до 100% — всего 2 часа.

Также Oclean X Pro предлагает три режима работы: чистка, отбеливание и массаж десен.

А еще на Oclean X Pro дают двухлетнюю гарантию.

Какие еще плюсы у зубной щетки от Oclean?

Стильный дизайн, компактный размеры, качественные экологически чистые материалы.

За дизайн щетка даже получила награду «Центра дизайна земли Северный Рейн-Вестфалия» из Эссена!

Максимальное скручивание 220 гс

А если сравнить Oclean X Pro с Philips Sonicare ProtectiveClean 4300?

У Philips Sonicare ProtectiveClean 4300 нет экрана, автономность всего 14 дней, нет функции 3D CleanTrack, всего 1 режим чистки, лишь 2 режима интенсивности.

У Ocela X Pro есть тачскрин, работает щетка 30 дней, имеется функция 3D CleanTrack, несколько режимов чистки и аж 32 режима интенсивности.

Обе щетки чистят с помощью звука.

Где купить Oclean X Pro?

Какие цены?

1-10 ноября

Первоначальная цена $69.99

Цена после купона: $ 49.06

11-13 ноября

Первоначальная цена $69.99

Цена после купона: $44.38

Есть промокод: OWHL420 (действует с 11 ноября по 12 ноября)

Преимущества магазина：

2 года гарантии.

Отгрузка со склада Россия/Польша), максимально быстрые сроки доставки.

Также Oclean продает и другие продукты.

Чем он хорош?

Пять режимов ирригации, включая мягкий для чувствительных зубов.

1400

4 насадки и 5 режимов работы.

Красивый дизайн.

Удобная посадка в руке.

Простой залив воды.

Антискользящий ремешок.

Съемная емкость для воды на 200 мл. Очень удобно чистить.

Легкий залив воды.

Элементарная зарядка от USB.

Долгое время работы. 30 дней!

Частота пульсации воды: 1400 импульсов/мин

«Умный» ультрафиолетовый стерилизатор зубных щеток Oclean S1

Плюсы устройства:

Стильный дизайн в духе ретро-лампы 1909 года.

Просто потяните за веревочку и начнется стерилизация щеток.

Мощное излучения. За 2 минуты ваши щетки дезинфицируются. Достаточно проводить чистку раз в 6 часов.

Легко использовать.

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