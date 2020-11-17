Сравниваем портретную съемку iPhone 12 Pro Max и iPhone 11 Pro Max

Какой айфон снимает лучше?

Мы уже проверили, как снимает новенький премиальный iPhone 12 Pro ночью. А также сравнили полученные фото с iPhone 11 Pro Max.

Выводы неоднозначные — выявить победителя теста мы не смогли. Судя по результатам опроса в нашей группе в социальной сети «ВКонтакте», растерялись и наши читатели. Они разбились на два лагеря — одним больше понравились фото с iPhone 12 Pro, другим — с iPhone 11 Pro Max.

Сегодня же мы покажем вам, как снимает Айфон 12 Про в портретном режиме. И тоже сравним кадры с прошлогодним флагманом.

Результаты, к слову, схожие. Новенький айфон выдает более яркие кадры. Будто бы кто-то выкрутил контрастность на максимум.

У 11 Pro Max цвета более сдержанные.

Да, с фоном у iPhone 12 Pro дела обстоят несколько лучше. Деталей больше.

Но и у iPhone 11 Pro Max с этим все неплохо.

Детализация на отличном уровне у обоих моделей.

Как и в случае с ночной съемкой, мы не можем назвать однозначного фаворита. Но, честно говоря, пока что мы больше склоняемся к тому, чтобы назвать победителем iPhone 11 Pro Max. Все из-за более естественной цветопередачи.

Но Apple вполне может исправить это с обновлением ПО (ведь все дело в настройках, а не в оптике, это 100%). Если, конечно, захочет. Возможно, что излишняя яркость многим по душе.

А вам как?

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