Среднебюджетный VIVO 5G с огромным аккумулятором был замечен в TENAA

Звучит очень интересно.

Смартфоны в среднем бюджетном сегменте могут захватить неплохую долю рынка. Сначала удивит Redmi Note 9, которые сегодня начинаются продаваться в Китае. Чуть позднее подоспеет серия Oppo Reno 5. Теперь в сети появились сообщения о том, что Vivo собираются представить новый смартфон 5G в среднего сегменте, который к тому же засветился в базе данных TENAA.

Если верить этой информации, в смартфоне будет использоваться перфорированный TFT экран с диагональю 6,58-дюймов. Разрешение экрана новинки составит 1080х2408 пикселей. Устройство представлено в классическом дизайне смартфонов Vivo.

Сбоку расположится датчиком распознавания отпечатков пальцев. Размеры гаджета равны 164,15×75,35×8,4 мм при весе устройства в 185,5 г. В Vivo 5G будет использоваться чип среднего уровня с частотой 2,0 ГГц.

В зависимости от комплектации производитель установит 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ ОЗУ соответственно, а количество внутренней памяти составит 128 ГБ. Но самым сильным местом устройства станет его аккумулятор, вместительность которого составит 4910 мА*ч.

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