Срочно удалить! Названы опасные приложения для Android-смартфонов

Они воруют данные.

Специалисты по безопасности компании Evina выявили 25 опасных приложений для Android-смартфонов, которые воруют данные учетных записей Facebook и другую персональную информацию. Эксперты сообщили о приложениях представителям компании Google, которые оперативно отреагировали на запрос и удалили перечисленные приложения из Google Play. Однако приложения остались на устройствах пользователей, в связи с чем специалисты Evina порекомендовали владельцам Android-смартфонов удалить их вручную.

В списке опасных значатся различные приложения, начиная от погодных приложений, заканчивая карточными играми и файловыми менеджерами. В Evina уточнили, что приложения были установлены более двух миллионов раз. Некоторые из вредоносных приложений сумели попасть в топы бесплатных, чем и привлекли внимание пользователей.

Исследование приложений показало, что в них использовались подменные страницы авторизации в Facebook и другие сервисы. Ничего не подозревающие пользователи выполняли авторизацию для регистрации или открытия дополнительных функций, тем самым передавая свои данные злоумышленникам.

Источник: PA.

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