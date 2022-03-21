США может отключить Россию от GPS — это проблема?
Есть что противопоставить?
Об этом сообщает руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Но даже если РФ отключат от GPS, большой проблемой для нас с вами это не станет. Почему?
На территории Российской Федерации работает аналог — ГЛОНАСС. И к этой системе подключены все актуальные гаджеты (смартфоны, планшеты, умные часы и так далее). Также не забываем о Beidou из Китая.
Отключение GPS — это еще одно так называемое наказание со стороны США.
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