США может отключить Россию от GPS — это проблема?

Есть что противопоставить?

Об этом сообщает руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. Но даже если РФ отключат от GPS, большой проблемой для нас с вами это не станет. Почему?

На территории Российской Федерации работает аналог — ГЛОНАСС. И к этой системе подключены все актуальные гаджеты (смартфоны, планшеты, умные часы и так далее). Также не забываем о Beidou из Китая.

Отключение GPS — это еще одно так называемое наказание со стороны США.

Что еще по санкциям?

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